快訊

風光滲透率春節衝3成 為何恐釀電線走火 「棄電」好嗎？

臉書直播尼泊爾墜機實況 印度乘客身分與影像可靠性獲得證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園棒球教父捐第3輛車 張滄彬：拋磚引玉企業支持棒球

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用，左為新明總教練黃湋志、右為平鎮總教練吳柏宏。記者曾增勳／攝影
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用，左為新明總教練黃湋志、右為平鎮總教練吳柏宏。記者曾增勳／攝影

有「桃園棒球教父」之稱的桃園市棒壘球總顧問張滄彬，推動桃園三級棒球不遺餘力，繼之前以母親張簡金鶯名義捐贈兩輛廂型交通車給棒球隊，他今天上午再捐贈一輛廂型交通車，做為平鎮高中、新明國中棒球隊使用，張說，捐車目的是希望拋磚引玉，喚起企業多多關注、支持桃園棒球發展。

張滄彬堪稱桃園三級棒球背後最重要推手，一手推動桃園棒球「老師傅」，張在1999任教新明國中時，一手重組新明國中棒球隊，在當年桃園棒球資源不足下，他一手打造桃園第一支青少棒全國冠軍隊，促使新明棒球隊成為全國青少棒勁旅，之後平鎮高中棒球隊成軍，他在背後默默耕耘付出，多年來培養很多國內外職棒知名球星。

張滄彬退休卸下球衣後，仍持續關心新明、平鎮棒球隊及桃園棒球發展，8年前看到平鎮高中棒球隊使用老舊、常故障交通車載運球員四處比賽征戰，於心不捨，以他母親張簡金鶯名義，捐贈平鎮高中棒球隊一輛廂型交通車使用，隨平鎮高中棒球隊打出成績，6年前他再捐第二輛廂型交通車，做為球隊比賽、移地訓練，維護球員安全。

這次他再捐贈第三輛廂型交通車，提供平鎮高中、新明國中棒球隊比賽、訓練運輸使用，張滄彬捐贈三輛廂型交通車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用，總共花費逾400萬元，平鎮棒隊總教練吳柏宏說，球隊比賽要用車，球員打球受傷就醫也要用車，國中小球隊出外比賽，也需要用車，對發展三級棒球幫助很大。

張滄彬表示，桃園棒球成績有目共睹，在市府支持下，很多企業長期默默捐助桃園棒球隊發展，包括穎台科技每年120萬元，10幾年來捐助達1000多萬元，還有志超科技、聯新醫院也都年年捐贈，他很感謝，這次捐車拋磚引玉希望更多企業支持桃園棒球，尤其球員很多原住民弱勢家庭子弟，如今很多在職棒發揚光大，培養弱勢家庭子弟打棒球，可改善弱勢家庭生活。

桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中左）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中左）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（中）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（右三）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。記者曾增勳／攝影
桃園市棒壘球總顧問張滄彬（右三）個人捐贈第三輛車給平鎮高中、新明國中棒球隊使用。記者曾增勳／攝影

桃園 弱勢家庭 原住民

延伸閱讀

桃園人的京站！「桃園京站」打造超過6700坪的美食新百貨，預計2027年試營運

新北打造智能羽球場、未來棒球館 最快2月5日搶先體驗

桃園警官偷查前妻個資長達2年 賠50萬、捐30萬還降2級

2022年至今…14家上市櫃公司 桃園搶地

相關新聞

前半小時優惠5元 竹科YouBike 2.0E電輔車竹縣可借還

新竹科學園區管理局本月8日啟用YouBike 2.0E電動輔助自行車，第一階段提供167輛；除新竹市及竹科園區外，新竹縣...

新竹市年貨大街明天登場為期12天 這4條道路封街管制

新竹市政府暌違4年將在舊城商圈舉辦年貨大街，「竹塹春節嘉年華」活動期間為明天（18日）至29日，範圍包括武昌街、東前街、...

桃園棒球教父捐第3輛車 張滄彬：拋磚引玉企業支持棒球

有「桃園棒球教父」之稱的桃園市棒壘球總顧問張滄彬，推動桃園三級棒球不遺餘力，繼之前以母親張簡金鶯名義捐贈兩輛廂型交通車給...

日本立憲民主黨議員訪新竹市政府 高虹安盼深化台日情誼

日本立憲民主黨副幹事長青山大人率參、眾議員訪台，今天早上到新竹市政府拜訪市長高虹安，雙方就經貿、文教、科技產業等議題進行...

春節前送暖 人安基金會桃園站親送物資邀民眾做愛心

農曆春節本周到來，人安桃園站將貴重愛心親手交到每一位寒士手中，不僅發送尾牙年禮及應急紅包，更親自送到街、攤、家，讓寒士、...

訪5億市場發春聯 張善政：祝大家兔年行大運

農曆春節假期，從本周六就要開始，民眾開始在各大市場採買年貨，桃園市長張善政今早訪視桃園區的新永和市場，並向採買年貨的民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。