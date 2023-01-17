前半小時優惠5元 竹科YouBike 2.0E電輔車竹縣可借還

新竹科學園區管理局本月8日啟用YouBike 2.0E電動輔助自行車，第一階段提供167輛；除新竹市及竹科園區外，新竹縣YouBike2.0站點亦開放竹科2.0E電輔車借、還服務，同時提供前30分鐘5元優惠。縣府與竹北市公所目前正研議考量，未來不排除引進YouBike 2.0E電輔車。

竹科管理局引進YouBike2.0電輔車，第一階段月初在竹市建置15站，目前有167輛電輔車到位，由於YouBike 2.0E與YouBike 2.0採用相同停車柱，使用者借還車流程完全一樣，可跟新竹縣市現有的2.0系統互通，藉此可提升生活圈位在新竹縣市的園區從業人員交通便利。

縣府交旅處長游志祥表示，一般YouBike 2.0車身顏色為白黃配色，YouBike 2.0E電輔車車身則為白橘配色，並標示閃電符號區分。YouBike跨縣市費率從出發地開始計算，因此民眾在新竹縣借到電輔車，竹縣YouBike 2.0E費率前2小時每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，並將同樣比照現有YouBike 2.0補貼前30分鐘5元，換算下前30分鐘只要15元。

游志祥說，縣府與竹北市公所訂定有YouBike 2.0擴充契約，市公所有意引進YouBike 2.0E電輔車，目前納入考量中；後續縣府也將與竹北市公所共同研商，合作竹北擴大建置站點，預估未來公所經費挹注後，竹北市站點預估可達125站，並提供至少1000輛以上YouBike，以滿足通勤通學民眾的交通需求。