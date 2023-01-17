日本立憲民主黨議員訪新竹市政府 高虹安盼深化台日情誼

日本立憲民主黨副幹事長青山大人率參、眾議員訪台，今天早上到新竹市政府拜訪市長高虹安，雙方就經貿、文教、科技產業等議題進行交流。高虹安稱許日本立憲民主黨，2020年成立後作為日本國會參眾兩院第一大在野黨，在許多時候發出寶貴聲音，為人民爭取權益，而台灣屬於民主社會同樣為人民發聲，致力於為人民爭取更多權益，盼透過交流互訪、溝通合作，促進東亞地區和平永續的國際關係。

據了解，日本立憲民主黨副幹事長青山大人過去曾多次訪台，今年首度率團參訪，地方政府方面安排拜會新竹市政府、新北市政府，特別對新竹市新上任的女性市長感到興趣。青山大人表示日本女性參政很少，在日本也希望提升女性參政基本能力。

高虹安指出，日本政府在2021年捐贈台灣6梯次420萬劑的AZ新冠肺炎疫苗，數以百萬計的台灣民眾因此受惠，在台灣缺乏疫苗的時候，日本政府快速且即時的反應，見證兩國友好情誼。而日本連續5年都是台灣人出國旅遊的首選，在目前疫情逐漸解封之際，相信雙方旅遊人次一定可以再創高峰。

就國際參與層面而言，高虹安市長也對於日本政府的積極支持表達由衷感謝，她說，在2021年日本參議院無異議通過支持台灣加入世界衛生組織(WHO)提案，以及2022年建立CPTPP時也已考量台灣加入，日本積極支持台灣國際參與、提升台灣國際能見度，盼未來能持續深化兩國情誼。

高虹安表示，新竹市身為高科技國際城市，相當重視國際間交流互動，在疫情爆發前，新竹市與日本姐妹市岡山市，每年都會定期訪問、拜會、觀摩，借重雙方的市政推動經驗，彼此學習也共同進步。此外，在產業方面新竹科學園區目前日商公司佔竹科外商公司比例已超過一成，台日產業往來之密切可見一斑。

「新竹市有悠久歷史，也有各種美食跟風景」高虹安最後也歡迎各位貴賓在新竹來趟小旅行，感受新竹的人文風情。

日本立憲民主黨副幹事長青山大人表示，自己所屬的茨城縣與新竹市類似，是座有許多高科技產業的科城市，而台積電也將去熊本設廠，由此可見台日科技交流非常重要。

他說，台灣一直以來都是日本最親近的盟友，皆擁有自由民主和法治的價值觀，過去兩國不管發生任何災變，包含日本大地震及疫情疫苗支援等，都可以證明兩國深厚的友誼。雙方的民間交流也相當頻繁，盼未來兩國羈絆更加厚實，深信新竹市在高市長的帶領之下更加興盛繁榮，成為有人情味宜居的城市。