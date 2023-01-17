春節前送暖 人安基金會桃園站親送物資邀民眾做愛心

農曆春節本周到來，人安桃園站將貴重愛心親手交到每一位寒士手中，不僅發送尾牙年禮及應急紅包，更親自送到街、攤、家，讓寒士、街友、單親媽媽們能在過年時享有一頓溫飽，感受社會大眾溫暖。

原本是餐廳老闆的大劉，因疫情三級警戒的影響，許多訂單突然被取消，瞬間虧損百萬餘元的材料成本，導致餐廳資金周轉不來，無奈下只能宣布破產。生意失敗使大劉身心受創且得了重度憂鬱症，隨後他便開始過著流浪街頭的日子。

某次夜訪時發現了大劉，經過一次次陪伴漸漸打開心房，一開始拒絕安置的他，後來透過平安站的協助，成功媒合到一分清潔的工作，讓大劉能順利就職重返社會，期盼這嶄新的開始，能讓大劉重拾自信與希望，有動力繼續往前進。

30多歲的阿新已流浪快10年，因自幼喪父，且同住家人患有精神疾病，雖偶能借宿親友家，卻也不得以流落街頭。阿新因學習能力不佳，時常在工地工作不甚將自己弄傷，使得無法穩定持續的工作。人安社工員在某次發餐訪查阿新時，看到其手腕有多處自殘傷痕，了解其家庭故事後，便在每周發餐的空檔，定期與阿新輔導訪談、家庭關係重建。

今年阿新也鼓起勇氣重新再次探望家人，並將人安提供的年禮紅包與家人一起分享，阿新很感謝人安社工的協助，讓他在過年期間能再次與家人團聚。