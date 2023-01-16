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春節避開楊梅返鄉出遊塞車 桃警規畫替代道路不塞車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
楊梅警方規畫春節期間疏解返鄉出遊車流，建議行駛替代道路，配合交通疏導避免塞車。圖／警方提供
楊梅警方規畫春節期間疏解返鄉出遊車流，建議行駛替代道路，配合交通疏導避免塞車。圖／警方提供

春節假期將至，桃園市警局楊梅分局今天下午表示，為疏解春節各傳統市場、賣場及廟宇景點易塞車路段，警方規畫前往台1線、台15線、台61線及台66線道路及永安漁港、埔心牧場，建議行駛替代道路，警方加強交通疏導，避免返鄉出遊塞車。

春節連假，楊梅警方預計本月19日至20日楊梅路段出現返鄉人潮，為避免國1楊梅、幼獅、校前路交流道南下返鄉塞車，警方建議替代道路，國1南下民眾可走台66平鎮系統往西，銜接台15線或台61線左轉南下，或幼獅交流道沿青年路左轉獅一路，至中山北路二段（台1線）左轉南下方向。

另在楊梅交流道南下出口匝道，銜接中山北路一段（台1線）南下，或五楊高架校前路交流道南下匝道出口，右轉校前路、再左轉中山路（台1線）南下。

國1北上民眾可在楊梅交流道匝道出口，走中山北路二段（台1線）北上，從台61線、台15線北上民眾，可利用台66線往東，銜接國1號或國3北上，避開易壅塞路段或利用五楊高架校前路匝道北上。

楊梅警方表示，春節期間，前往永安漁港遊客，北上可走台61線、台15線左轉中山西路三段前往，南下走台61線、台15線右轉中山西路三段前往該漁港南岸停車場，如停車場容量達八成，警方將管制車輛進入，並引導至北岸停車場、台61線高架下方停車場。

前往埔心牧場遊客，應避免走幼獅交流道進出，避免回堵塞車，建議北上可從國1楊梅交流道接中山北路二段（台1線），左轉梅獅路一段、再左轉接幼獅路一段，南下可由台1線平鎮陸橋南路右轉幼獅路一段前往，請遊客配合警方指揮交通疏導措施，避免出遊塞車。

楊梅警方規畫春節期間疏解返鄉出遊車流，建議行駛替代道路，配合交通疏導避免塞車。圖／警方提供
楊梅警方規畫春節期間疏解返鄉出遊車流，建議行駛替代道路，配合交通疏導避免塞車。圖／警方提供

塞車 停車場 春節

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