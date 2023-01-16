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李綜合攜手台中榮總策略聯盟 優化苗栗通苑醫療

中央社／ 苗栗縣16日電

為提升苗栗海線通霄、苑裡地區的醫療照護品質，苑裡李綜合醫院與台中榮民總醫院簽訂醫療策略聯盟，提升急重症照護量能，今天舉行揭牌儀式。

苑裡李綜合醫院成立逾40年，長期提供苗栗海線通霄、苑裡地區的急救、醫療照護及預防保健、社區防疫等工作，今年與台中榮民總醫院簽訂醫療策略聯盟。

今天由台中榮總院長陳適安、李綜合醫療體系董事長李順安、苗栗縣長鍾東錦等人共同揭牌，苑裡鎮長劉育育、通霄鎮長張可欣及多名通苑地區民代、里長出席，樂見引進醫學中心資源強化在地緊急醫療服務。

李順安表示，此次合作以優化偏鄉醫療為目標，提升急重症的照護量能，現已有神經外科、小兒新生兒專科、心臟外科與心臟內科共6名醫師進駐看診服務，預計年後將會陸續引進乳房外科、胸腔外科、眼科等多專科科別，為苗栗海線居民提供醫療服務，並以分級醫療概念，落實垂直整合照護，完善苗栗的醫療網。

陳適安表示，期待藉由醫療策略聯盟，協助提供通苑地區居民更完善的健康照顧，實踐行醫初衷，在能力許可範圍善盡國家醫學中心的責任。

苑裡李綜合醫院院長許明賢指出，在苑裡鎮行醫救治不少外傷個案，院內在去年底添購精密斷層掃描儀，可作為急性醫療診斷，與中榮團隊合作下，當病患有需求時，也可轉介至中榮進行更精密的檢查，提升在地醫療照護品質。

榮民 台中榮總

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苑裡李綜合與台中榮總合作揭牌 優化海線偏鄉醫療

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