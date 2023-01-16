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龍潭抽水站爆管導致民宅受損 台水允農曆年前撥款賠償

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園龍潭三坑抽水站7日爆管引發淹水，造成民宅受損，昨日經發局局長張誠前往了解受災戶現況。圖／經發局提供
桃園龍潭三坑抽水站7日爆管引發淹水，造成民宅受損，昨日經發局局長張誠前往了解受災戶現況。圖／經發局提供

桃園龍潭三坑抽水站7日爆管引發淹水，造成鄰近19戶民宅受損，桃園市政府經濟發展局局長張誠昨天前往了解受災戶現況，張誠表示，目前已有18戶與台水達成賠償協議，待另1戶餐廳業者提出單據，台水公司會在農曆前撥款。

張誠表示，台水在市府、地方民代的積極協調下，已有18戶接受賠償金額，其中受災較為嚴重的2戶也已預付部分金額，另外1戶因為是餐廳業者，待業者提出單據後調解，台水也允諾農曆年前會撥款。

張誠指出，昨日前往三坑受災戶逐戶訪視，受災戶反應希望在農曆年前能恢復正常生活，除受災較嚴重的住戶，因爆管導致泥土衝入家裡，短時間較難復原外，其餘經過數天的清掃後，都已經復原。

農曆春節連續假日將近，經發局已透過發函方式，請負責桃園市的台電、台水、中油及瓦斯公司，加強設備管線的巡檢，並於春節期間務必保持聯絡平台通暢，確保市民的民生需求。

桃園 餐廳 春節

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