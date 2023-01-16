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張善政首勞軍贈加菜金賀春節 軍民一家說國軍感溫暖

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（前排左四）上任首次勞軍贈送加菜金，與六軍團中將司令葉國輝（前排右三）官兵弟兄合影賀節。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（前排左四）上任首次勞軍贈送加菜金，與六軍團中將司令葉國輝（前排右三）官兵弟兄合影賀節。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午前往中壢區陸軍第六軍團展開上任第一次春節勞軍，贈送加菜金及春節禮品，由六軍團中將司令葉國輝代表接受，張善政強調，感謝軍國部隊在這幾年疫情期間，協助市府疏解疫情度過難關，發揮軍民一家精神。

張善政帶領市府民政局長劉思遠、衛生局長劉宜廉及青年局長侯佳齡等人前往陸軍第六軍團總部，參觀六軍團隊史館照片，向六軍團、海巡署北部分署及陸軍專校、陸軍269旅、53工兵群等單位春節慰勞、贈送加菜金、禮品，葉國輝等人代表軍方接受感謝，回贈繡上市長名字的帽子，「前峰」贈送下參訪隊史館的照片，並提前向國軍弟兄賀節。

張善政表示，國軍長官帶領部隊弟兄進行戰備演練、操演，還要照防熊演練，尤其921大地震後修法，將防熊納入國軍任務，民間災情依賴國軍弟兄疏解，這幾年疫情期間，賴國軍協助市府度過難關，趁過年來表達慰勞之意。

他以前部隊服役期間，看到外面長官來勞軍給加菜金，是很高興的事，加菜金多少還在其次，主要是如今有機會來向國軍弟兄表達謝意，希望軍民一家精神在桃園發揮到極致。

葉國輝表示，張市長講到軍民一家精神，讓他內心感到溫暖，國軍努力方向是平時能救災、戰時能打仗，去年來災防疫變各項工作，軍隊盡其所能在人力、物力幫助防災，部隊實戰化演練訓得到桃園市府很大幫助，桃園地區重要，國軍布署很大兵力，維護萬一將來戰事發生安全，為展現軍民一家，部隊與市府站在一起，推進將來各項合作關係。

桃園市長張善政（左二）上任首次前往陸軍六軍團勞軍贈送加菜金，向部隊弟兄祝賀春節。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）上任首次前往陸軍六軍團勞軍贈送加菜金，向部隊弟兄祝賀春節。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）上任首次勞軍贈送加菜金禮品，陸軍六軍團中將司令葉國輝（右）接受感謝。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）上任首次勞軍贈送加菜金禮品，陸軍六軍團中將司令葉國輝（右）接受感謝。記者曾增勳／攝影

國軍 桃園市長 張善政

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