疫情趨緩運量增加 桃園捷運公司擴大招募79名新血

桃園大眾捷運股份有限公司預計招募79名新進員工，採線上報名的方式，明日下午5時報名截止。招募類別計有運務、維修、經管、原民、身障等5類，新進員工起薪從31000～72000元不等，視工作性質及職等類別而有異。

桃捷公司表示，各類預計招收名額為運務類22位、維修類51位、經營管理類1位、原住民類4位、身心障礙者1位，共計79位。2月12日進行術科及筆試，3月8日至10日口試，預計3月16日公告錄取名單，4月起陸續聘用。

桃捷公司說明，這次招募備取名額依各類組需求增加，備取期限為放榜後6個月。新進人員完成報到程序及新人訓練後，將進行為期2至3個月的專業授證訓練，完成嚴謹的訓練課程，符合結訓標準即可上線執勤。

桃捷公司近三次招募的錄取率分別為2020年第一次招募的4.54%、第二次招募為3.70%、2021年為7.50％，去年因疫情因素，並沒有招募。

桃捷公司指出，疫情趨緩，國門開放，機場捷運線旅運量明顯提升，A22老街溪站也將在今年7月通車，為補足營運必要人力，希望藉由這次招募廣獲優秀專才，共同為機場捷運線未來的發展努力打拼。線上報名網址https://recruit.tymetro.com.tw/