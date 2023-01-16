台光電桃園廠火警撲滅 張善政：防火要與時俱進

台光電子材料公司桃園廠昨晚發生火警，桃園市長張善政今天視察表示，若因大火造成空污、水污將依法開罰，他呼籲業者針對公共安全須上緊發條保持警覺，防火觀念也要與時俱進。

張善政上午前往觀音區，和市府的環保局、消防局、當地里長及業者視察了解台光電子材料公司桃園廠火警處置狀況，他在結束視察後接受媒體聯訪表示，火勢在上午7時至8時間大致被撲滅，年關將近，希望工業區的業者對工安不能有任何輕忽，要上緊發條務必特別警覺，也慶幸昨天火災沒有造成傷亡。

張善政說，因為大火造成的空污、附近居民聞到臭氣，甚至有人感到身體不適，已經請業者及在地里長了解居民狀況，並持續關心後續是否有副作用。因為火警造成空品污染，環保局將依違反「空氣污染防制法」告發，最高可裁處新台幣500萬元罰鍰，行政院環境保護署毒物及化學物質局、工業技術研究院將於周邊監測空氣品質，若發現異常將即時處理。

張善政指出，救災期間的消防廢水，有部分流入附近富林溪，目前檢測水質都接近中性，且不具重金屬成分，環保局將持續監測，以保障市民的健康，若有違反「水污法」，最高可裁處300萬元罰鍰。

張善政表示，台光電桃園廠廠房看起來較為老舊，建造時雖符合當時的建築跟消防法規，不過相關法規會與時俱進，呼籲業者，過年期間對於危險物品、化學物品的存放，應以較新的防火區劃觀念重新規劃，除過年期間，未來也建立老舊廠房的消防因應措施，讓周邊居民更安心。