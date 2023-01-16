桃園電子廠大火「空品正常」怎麼罰？環保局解釋了

桃園市觀音區台光電子工廠昨晚傳出火警，市府環保局今上午監測結果，空氣品質指標（AQI）正常，空氣品質也在良好範圍內。外界關心空品數值未異常的情況下，市府是否開罰？環保局解釋，雖現場汙染物排放量符合標準，但發生火災，工廠仍有「管理不當」之責，因此將開罰10至500萬，裁罰金額則視影響範圍和時長而定。

環保局空氣品質保護科長張書豪表示，昨晚環保局稽查員在廠區下風處以儀器監測，測到總揮發性有機化合物為1.13ppm，今早8點量測時濃度已降為0.26ppm，此外自凌晨至上午8點，鄰近的環保署空氣品質測站，皆顯示空氣品質為良好範圍內。

張書豪表示，雖然相關汙染物排放量尚符合標準，但業者因管理不當導致火警，仍屬違規事項，並不會無法可罰，裁罰金額也牽涉汙染程度、汙染物項目、汙染特性和影響程度等。

目前現場仍有異味飄散，張坦言，這次事故影響周圍戶數難以清查，未來裁罰重點將視異味影響的時長而定，若相關汙染物排放數值，在後續幾小時內出現異常變化（飆高），也會影響開罰金額。

張書豪指出，雖然業者過去1年內未發生類似事故，根據業者申報資料，現場也未存放毒化物，但因燃燒產生濃烈臭味，仍會持續追查；至於起火原因，目前初步判定是業者因管理不當導致自燃，環保局將先告發業者違規，並要求業者說明。

而有民眾反映灌救時的消防廢水外溢富林溪，環保局指出，業者雖有關閉閘門，但抽取不及，因此將依違反水汙法30條，對台光電開罰3萬至300萬元；另經檢測水質，包括pH7.9、水溫14.5°C、重金屬銅鎳都屬正常範圍，環保局已督導業者跟觀音工業區服務中心，派水車持續應變。