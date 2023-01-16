本周就要放年假 年菜業者小心圖文不符會遭罰4萬到4百萬

本周末開始放春節年假，現代人工作忙碌，預定年菜的需求大增，但許多年菜照片和品項不符，引發許多爭議。桃園市主任消保官今特地邀請桃園在地的3家年菜業者，現場開箱擺盤，確認內容物是否與包裝圖片相符。

消保官李大鵬指出，年菜的申訴案件並不多，都是以消費諮詢為主，大約都有35%到40%都是諮詢圖文不符，包括菜量差太多，內容物分量不足，或者無法做出像廣告一樣的分量。

李大鵬說，這次特別要求業者以現場示範的方式，看是否有以上的情形，經現場調查，並沒有發現有明顯不符廣告內容的情形。但有發現業者在料理的烹煮上非常講究，也要求業者，應加強食材料理的說明。

李大鵬提醒消費者，如果收到年菜時，就有懷疑，務必仔細採證，例如：對照包裝標示秤重、照相、開箱避免碰撞。也務必按包裝上的註記的料理方式加熱與食用，避免以自己的方式烹調。

李大鵬也提醒業者，依據消費者保護法及食品安全衛生管理法規定，企業經營者應確保廣告內容真實，且對於廣告內容，於契約成立後，應確實履行。食品的包裝、標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解的情形。違反規定者，依食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬元以上4百萬元以下罰鍰。