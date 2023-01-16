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十年磨一劍 她客語高級認證苗栗縣第一人
苗栗市文華國小老師謝素華每年要讀4、50篇客家文章，十年磨一劍，通過客委會客語能力高級認證，全國僅6人，全縣第一人，她今天與縣長鍾東錦擊拳，相互期勉努力傳承客語。
客委會去年首次開放客語能力高級認證，2093人報考、去年12月29日放榜，全國6人通過，其中謝素華是苗栗縣之一，鍾東錦等人今天表揚謝素華「苗栗之光」，通過0.29%的高難度考驗。
47歲謝素華是苗栗縣大湖鄉人，客語家庭環境成長，客委會認定客語薪傳師，也有使命感，女兒目前就讀中央大學客家語文暨社會科學學系，她曾奪得全國語文競賽客語朗讀教師組第3名，並指導學生多次獲得客語朗讀比賽優勝。
她分享近10年每年要讀4、50篇客家文章，不認識的字就要去查，參賽集訓學習，不是為認證而認證，平常累積才有機會從客語能力高級認證脫穎而出，「有能力就傳承」，她會繼續打拚。
鍾東錦也有感而發，他說，頭份市是客家庄，但傳統市場經常聽到攤商以閩南語叫賣，且越都市化的地方，現象越明顯，且很多家庭年輕世代，客家話只會聽不會講了，讓他憂心忡忡。
鍾東錦肯定謝素華是「苗栗之光」，也是難得的人才，兩人並擊掌，相約為傳承客語而努力，不只是為認證、為考試，希望老師、家長對小孩多講，鼓勵學生客家話交談，融入日常生活傳承客家話。
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