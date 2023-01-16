京站攜手隆遠 打造桃園藝文特區Qsquare新地標

京站實業今與隆遠公司簽訂桃園區同德段19地號土地，計畫興建商業大樓，作為經營零售商場合作，將攜手打造桃園藝文特區Qsquare創意經營新地標，預計2027年年底營運。

座落於桃園區同德段19地號土地，隆遠計畫興建商業大樓，作為經營零售商場之用，由京站承租，租期20年，座落基地有615.4坪，標的物預估面積為6775坪，包括地下5層至地面12層，商業層1~12樓、停車層B1~B5。

京站董事長林怡均表示，這是京站成立13年以來第一次跨出雙北，但對專業經營團隊來說不是第一次，在長年累積實戰下來，以及更多名具有專業創意的人才加入後，相信可以把這個案子跟隆遠團隊完美協力，一起創造出桃園的新地標。

隆遠董事長莊子華也說，非常開心可以找到京站，本來此地標原定是作為電影院，但因為疫情變化的緣故，還是決定改變經營型態，相信這次的合作在京站專業經營團隊協助下可以取得更大的效益，期待這個案子可以為桃園市藝文特區的居民創造一個更好的休閒娛樂去處。