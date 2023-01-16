苑裡李綜合與台中榮總合作揭牌 優化海線偏鄉醫療

為提升海線鄉親的醫療照護品質，讓民眾都能獲得完善的醫療與照顧，苗栗縣苑裡李綜合醫院與台中榮民總醫院今年簽訂醫療策略聯盟並於今天上午10點揭牌；李綜合董事長李順安表示，此次合作可引進醫學中心資源，將可進一步優化海線偏鄉醫療。

揭牌典禮在苑裡李綜合醫院1樓大廳外舉行，由台中榮民總醫院院長陳適安與李綜合醫療體系董事長李順安共同揭牌外，苗栗縣縣長鍾東錦也帶領衛生局長張蕊仙等縣府團隊出席，而通霄、苑裡兩鎮長及多位議員，還有苑裡地區25位里長也一起到場見證。

苗栗縣苑裡李綜合醫院成立至今已有40年，服務範圍從台中市大甲區延伸至苗栗縣後龍鎮，長期以來，肩負著海線次區域的醫療照護、急重症、預防保健、社區防疫與長期照護，去年有高達40多例與台中榮總整合照護服務下，救治不少民眾的生命。

李順安表示，台中榮民總醫院是國內首屈一指的醫學中心，李綜合醫院是橫跨苗栗、臺中海線的最大醫療院所，此次合作希望能引進醫學中心資源，提升海線醫療可近性與便利性，強化緊急醫療處理能力，提升急重症的照護量能。

目前已有神經外科、小兒新生兒專科醫師、心臟外科與心臟內科共6位醫師進駐看診與服務，預計春節年後陸續引進乳房外科、胸腔外科、眼科等多專科科別，來為海線居民提供醫療服務，以分級醫療的概念，落實垂直整合照護，共同優化偏鄉醫療。