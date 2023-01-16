桃園電子廠大火飄臭味 張善政急視察：開罰50到500萬

桃園市觀音區台光電子工廠昨晚9點45分傳出火警，現場燃燒丙酮、丁酮等物質，讓鄰近居民反胃想吐。市長張善政上午取消行程，趕赴電子廠視察相關情形。張表示，此次事件慶幸無人傷亡，但會持續關心當地居民是否有副作用等情況；因確定有空氣汙染，環保局也將依空汙法開罰50到500萬元。

張善政今早11點趕抵台光電子工廠，和環保局、消防局、當地里長及業者了解現場情況。張表示，他從昨晚就與消防局聯絡，持續緊盯到深夜，所幸火勢終於在今早7點左右撲滅。

張善政表示，快要過年了，希望所有工業區業者要上緊發條，不能輕忽公安，過年期間廠區可能人少，業者務必要警覺；這次火勢雖然結束，但下風處居民仍聞到臭味，甚至有人反應身體不適，雖目前沒有人送醫，但他仍請業者和在地里長要持續關心，有無病發或副作用等情形。

張善政表示，這次火警造成空氣品質污染，環保局將依視情節輕重，開罰50到500萬元，絕對毋枉毋縱，現也請環保署監測當地空氣品質，如果有問題要及時處理；而灌救時的水流外溢，有部分已攔截，但有部分流進溪裡，儘管目前檢測水質為中性、沒有重金屬，希望環保局還是要精密檢測。