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大溪復興景點春節避塞車 交通管制疏導路線看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝
春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝

農曆春節假期將至，桃園市大溪、復興區旅遊景點多，每年都是北部民眾春節踏青旅遊熱門去處，屢屢車多塞車，大溪警方今天上午表示，為提供大溪、復興景點走春交通順暢，警方列出春節期間交通管制疏導路線，建議多使用替代道路，避免民眾走春出遊塞車。

大溪警方表示，今年春節連假10天，大溪、復興區的知名蓮座山觀音寺、普濟堂及大溪老街、慈湖、角板山、羅浮溫泉、拉拉山各旅遊景點，預計春節假期將引遊客走春，造成車多塞車，警方將在各景點路口加強交通疏導，請民眾配合警方疏導，維持交通順暢，管制疏導措施如下：

蓮座山觀音寺管制時間自1月22初一至1月29日初八，每天6時至晚上8時，開車參拜民眾經大溪瑞安路二段往石門水庫方向前往觀音寺參拜，進入崁津橋前行駛外側車道，非參拜民眾車輛行駛內側車道；至觀音寺入口進瑞安路2段48巷內後，車輛單行管制，需依沿線交通指示牌行駛，由內柵路一段60巷駛出，另瑞安路二段雙向開放路邊停車，請民眾請遵守員警交通指揮及路邊停放車輛。

大溪老城區管制時間自1月20日小年夜至1月29日初八，每天早上9時至晚上8時，普濟路禁止左轉得勝路，老街車流建議路線由普濟路左轉金城路、再右轉康莊路或直行中華路至信義路，再右轉往新北市三峽或左轉往桃園方向。

和平老街畫為行人徒步區，康莊路、和平街五岔路口交通管制；康莊路、得勝路口每天10時管制車輛禁止右轉進入，實施單行道管制，又大溪老城區停車位有限，請遊客盡量將車輛停放月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行老街遊玩。

大溪介壽路、員林路、新興街口管制時間1月20小年夜至1月29日初八，每天下午3時至晚上7時（視車流提早或延後）實施圓環單向管制，進出大溪車流沿介壽路、新興街、員林路單向前進。

武嶺橋西端管制時間自1月20小年夜至1月29日初八，每天下午3時（視車流提早或延後）封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道。此外，復興區台7線下山建議替代道路，往新竹方向改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝
春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝
春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝
春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝

春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝
春節假期10天，大溪警方規畫交通管制疏導路線，請民眾走春遵守交通指揮和使用替代道路。記者曾增勳／翻攝

春節 大溪老街

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