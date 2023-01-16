小年夜到年初一 高虹安廟宇祈福發放開運小紅包

農曆年將至，新竹市府除由民政鄰里系統發放近18萬份春聯至全市各家戶或社區管委會，今也預告市長高虹安自小年夜到大年初一將展開竹市廟宇參香祈福行程，邀請市民一同跟隨腳步參香祈福，現場還有機會領到限量款開運小紅包。

高虹安表示，市府今年以「竹報平安」為主題，希望市民新的一年都能平平安安。小年夜晚間至大年初一市府將展開一系列寺廟參香祈福暨發放開運小紅包活動，一連三天走訪14間廟宇參香祈福並發放開運小紅包，祝福市民未來一年身體健康、萬事如意。

民政處指出，1月12日已由民政鄰里系統發放近18萬份春聯至全市各家戶或社區管委會，並於三區區公所、稅務局服務台、市府服務中心提供民眾免費索取限量新春開運組（春聯600份、紅包袋1200份、開運小紅包1200份），不到一天全數贈送完畢。