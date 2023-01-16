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小年夜到年初一 高虹安廟宇祈福發放開運小紅包

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府民政處預告，市長高虹安自小年夜到大年初一將展開竹市廟宇參香祈福行程，邀請市民一同跟隨腳步參香祈福，現場還有機會領到限量款開運小紅包。圖／新竹市政府提供
市府民政處預告，市長高虹安自小年夜到大年初一將展開竹市廟宇參香祈福行程，邀請市民一同跟隨腳步參香祈福，現場還有機會領到限量款開運小紅包。圖／新竹市政府提供

農曆年將至，新竹市府除由民政鄰里系統發放近18萬份春聯至全市各家戶或社區管委會，今也預告市長高虹安自小年夜到大年初一將展開竹市廟宇參香祈福行程，邀請市民一同跟隨腳步參香祈福，現場還有機會領到限量款開運紅包

高虹安表示，市府今年以「竹報平安」為主題，希望市民新的一年都能平平安安。小年夜晚間至大年初一市府將展開一系列寺廟參香祈福暨發放開運小紅包活動，一連三天走訪14間廟宇參香祈福並發放開運小紅包，祝福市民未來一年身體健康、萬事如意。

民政處指出，1月12日已由民政鄰里系統發放近18萬份春聯至全市各家戶或社區管委會，並於三區區公所、稅務局服務台、市府服務中心提供民眾免費索取限量新春開運組（春聯600份、紅包袋1200份、開運小紅包1200份），不到一天全數贈送完畢。

高虹安發放開運小紅包時間，包括1月20日周五小年夜晚間10點半在天公壇；1月21日周六除夕晚間在長和宮（10點20分）、新竹都城隍廟（11點）、新竹內天后宮（11點40分）、竹蓮寺（年初一12點10分）；1月22日周日大年初一東寧宮（9點半）、關帝廟（9點55分）、財團法人宏宗聖堂道學院（10點40分）、財團法人普天宮（11點10分）、埔頂慈雲庵（11點45分）、開臺金山寺（12點15分）、富美宮（下午2點）、香山天后宮（下午2點40分）、香山財神廟（3點10分）。

新竹市府限量新春開運組（含春聯、紅包待、開運小紅包）已全數贈送完畢。圖／新竹市政府提供
新竹市府限量新春開運組（含春聯、紅包待、開運小紅包）已全數贈送完畢。圖／新竹市政府提供

開運 紅包 高虹安

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