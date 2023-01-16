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兔年迎春祈福 苗栗縣長鍾東錦初一、初二廟宇發福袋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦預定大年初一及初二到寺廟發放兔年新春福袋，向民眾拜年。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦預定大年初一及初二到寺廟發放兔年新春福袋，向民眾拜年。記者范榮達／攝影

兔年迎春，苗栗縣長鍾東錦預定大年初一（1月22日）及初二到寺廟，將與副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山、局處長參拜，祈求縣運昌隆、國泰民安，並發放兔年新春福袋，向民眾拜年。

鍾東錦上任第一次新春參拜發贈福袋行程，初一頭份市永貞宮上午7點30分、竹南鎮龍鳳宮8點、慈裕宮8點20分、苑裡慈和宮9點10分、通霄鎮拱天宮上10點、後龍鎮慈雲宮10點40分、苗栗市玉清宮11點10分、大明寺11點40分。

初二頭份市義民廟上午8點、斗煥坪大化宮8點20分、珊珠湖太陽宮8點40分、三灣鄉五穀廟9點、南庄鄉員林崇聖宮9點30分、永昌宮10點、大南埔文武宮10點30分。

縣府指出，今年應節設計兔年福袋，搭配活潑圖案充滿喜氣，印製3萬分發贈，新的一年新希望，鍾縣長表示延續前縣長徐耀昌打下的基礎，邀集各方愛護苗栗的鄉親朋友，一起攜手前行，也在縣議會議長李文斌、副議長張淑芬帶領議會團隊、18鄉鎮市長群策群力，打造苗栗成為創業投資的天堂、觀光旅遊的樂園、安居樂業的家園，整合並善用有限的政策資源，讓苗栗突飛猛進。

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