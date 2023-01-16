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桃園青年返鄉營隊17日起登場 市府：7市縣11校學童學新知
春節將至，各級學校學生放寒假，桃園市政府青年事務局今天上午表示，該局與各院校社團、校友會及系所合作，由大專校院學生趁寒假期間，在7縣市11所國小，舉辦11場次返鄉服務營隊，明天率先在苗栗縣三義鄉鯉魚國小辦理星際之旅營隊，帶領在地偏鄉或弱勢學童闖關學習新知回饋家鄉。
這項大專院校青年返鄉服務營隊活動，由設籍桃園或就讀桃園大專院校學生志工參與，總計約300多人，寒假期間趁返鄉寒假，分別在桃園、苗栗、新北、台中、台南、彰化及雲林7市縣，總共在11所國小辦理包括星際之旅、機器人、科學成長、童畫王國各種營隊， 吸引7縣市國小弱勢學童1000多參與。
市府青年局表示，這項青年返鄉服務營隊活動鼓勵設籍桃園及各地在桃就讀的大專青年參與回饋鄉里，明、後天由苗栗縣三義鄉鯉魚國小率先辦理星際之旅活動，接著春節假期後，自1月30日到2月10日，在其他縣市辦理10場次營隊活動。
由大專青年化身為小老師、小導遊，透過各具特色的返鄉營隊設計闖關遊戲及實體操作課程，帶領偏鄉或弱勢學童跳脫過去制式教育框架，用輕鬆闖關遊戲方式，讓孩童認識天文觀星、學習機器人、資訊軟體操作知識，走出教室學習有趣新知識，也讓大專院校青年回到故鄉，體驗學習參與公共服務的樂趣。
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