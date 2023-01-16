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竹縣春節旅館訂房率達7成 除夕到初五路邊停車暫停收費

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
內灣老街預估將湧入20萬遊客，縣府建議可搭乘火車前往。圖／新竹縣府提供
內灣老街預估將湧入20萬遊客，縣府建議可搭乘火車前往。圖／新竹縣府提供

新竹縣即將迎來一波春節旅遊高峰，根據縣政府統計，目前縣內大型旅宿業者回報，春節連假10天期間訂房率普遍達7成，老街、風景區民宿更達8成，更預估北埔、內灣在春節期間將破20萬人湧入，新竹縣祭出大眾運輸優惠，同時從除夕起到初五，全縣路邊停車暫停收費。

縣府指出，新竹縣公有路邊停車場暫停收費時間為1月21日除夕，到1月26日初五，不過除夕當天竹北市靠近仁義市場的華興一街、仁孝街等周邊路段，考量採購年貨人潮，因此除夕當天仍將維持路邊停車收費。

縣府預估，春節出遊的高峰期將集中在初二到初四，並依據往年經驗，預估知名景點如北埔、內灣及湖口老街等，旅遊人潮可望突破20萬人，為了疏解景區交通，除將實施交通管制、替代道路，還提供大眾運輸優惠，提醒民眾出遊前先掌握各項交通資訊，避開塞車路段。

縣府在初三到初六推出3條春節免費公車，分別是竹縣觀光1號照門休閒農業區(九芎湖)、竹縣觀光2號六福村、竹縣觀光6號內灣風景區，另外若持電子票證搭乘台灣好行觀霧線或獅山線，同樣可免費搭乘，不過提醒民眾1月20日小年夜起，部分市區公車及台灣好行班次調整或停駛。

交管部分，台61線鳳鼻至香山路段1月19日12時起封閉竹1線路口、晚上9時起封閉竹北新港三街路口及台68線南寮端西向南下出口匝道，若要南下可續行台68線銜接榮濱路轉相關道路至台15線南下。

另外在風景區部分，將由警力分別在前往關西六福村的118縣道，前往北埔、峨眉與五指山的台3線，以及前往尖石、內灣的120縣道、北埔老街等，現場疏導並機動管制，建議遊客往六福村可改走竹18線，往內灣風景區可轉乘火車，或是走橫山鄉水防道路進出內灣。

不過春節期間，新竹縣計程車費率同步調整，從1月19日0時至1月29日晚上12時止，計程車運價按原運價加收3成，即依計費表顯示金額加收30%收費，但要求計程車駕駛，未計入跳表金額，不得額外向乘客加收。

新竹縣公布春節期間大眾運輸優惠及公車班次調整公告。圖／新竹縣府提供
新竹縣公布春節期間大眾運輸優惠及公車班次調整公告。圖／新竹縣府提供
新竹縣區域國道高乘載及匝道管制資訊。圖／新竹縣府提供
新竹縣區域國道高乘載及匝道管制資訊。圖／新竹縣府提供
新竹縣春節免費公車班次資訊。圖／新竹縣府提供
新竹縣春節免費公車班次資訊。圖／新竹縣府提供
春節期間新竹縣台灣好行優惠及班次資訊。圖／新竹縣府提供
春節期間新竹縣台灣好行優惠及班次資訊。圖／新竹縣府提供

春節 新竹

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