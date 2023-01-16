拱天宮媽祖徒步進香活動開放報名 現場出現爆量人潮

全國矚目的宗教盛事-苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香活動，今天上午起開放報名，現場湧現大批人潮；昨夜冷鋒報到溫度逐漸下降，有大批信眾是著冒著寒冷漏夜排隊，報名作業至2月8日止，廟方估計今年可望再突破紀錄，達到10萬人。

拱天宮總幹事陳春發表示，香客報名分為個人徒步與團體遊覽車，報名時需要特別注意。由於去年報名陪同「粉紅超跑」隨香的信眾高達9萬1000人，預估今年報名的信眾會衝破10萬人大關，因此也準備好10萬件進香服、臂章等。

因為每年報名首日都會出現爆量狀況，很多都會揪團請人代理報名，作業時間常會拉長，廟方呼籲請大家耐心等候，也建議信眾不必擠在前幾天報名。

今天開放報名首日，排第一位的是來自嘉義的李姓廚師，他為了保佑父親的健康，從1月6日就前來排隊「搶頭香」，經過9天終於完成任務；第二位也是和他來差不多時間來排隊。由於天冷，昨夜更有從桃園來排隊的餐車業者，帶著羊肉爐和豬血糕等小吃，有人則煮大鍋泡麵，熱心提供宵夜，溫暖在寒風中排隊的信眾。