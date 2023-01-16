快訊

台灣地雷島／美售台爭議戰防雷 人權團體質疑恐誤炸無辜

T1聯盟／魔獸退燒？霍華德搭高鐵 兩腳「翹高高」掛頭墊引反感

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？投資人可關注三大台股標的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拱天宮媽祖徒步進香活動開放報名 現場出現爆量人潮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天報名首日，現場出現大批等候人潮；廟方呼籲因很多人揪團請人代理報名，作業時間常拉長，請大家耐心等候。記者吳傑沐／攝影
今天報名首日，現場出現大批等候人潮；廟方呼籲因很多人揪團請人代理報名，作業時間常拉長，請大家耐心等候。記者吳傑沐／攝影

全國矚目的宗教盛事-苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香活動，今天上午起開放報名，現場湧現大批人潮；昨夜冷鋒報到溫度逐漸下降，有大批信眾是著冒著寒冷漏夜排隊，報名作業至2月8日止，廟方估計今年可望再突破紀錄，達到10萬人。

拱天宮總幹事陳春發表示，香客報名分為個人徒步與團體遊覽車，報名時需要特別注意。由於去年報名陪同「粉紅超跑」隨香的信眾高達9萬1000人，預估今年報名的信眾會衝破10萬人大關，因此也準備好10萬件進香服、臂章等。

因為每年報名首日都會出現爆量狀況，很多都會揪團請人代理報名，作業時間常會拉長，廟方呼籲請大家耐心等候，也建議信眾不必擠在前幾天報名。

今天開放報名首日，排第一位的是來自嘉義的李姓廚師，他為了保佑父親的健康，從1月6日就前來排隊「搶頭香」，經過9天終於完成任務；第二位也是和他來差不多時間來排隊。由於天冷，昨夜更有從桃園來排隊的餐車業者，帶著羊肉爐和豬血糕等小吃，有人則煮大鍋泡麵，熱心提供宵夜，溫暖在寒風中排隊的信眾。

今年白沙屯媽祖徒步進香，將於2月12日凌晨起駕出發，2月17日到北港，2月20日回宮，全程9天8夜，其中回程時間較緊迫，只有36小時，過程將有如急行軍，民眾要特別注意自己體能。

由於拱天宮今天上午起開放報名，昨夜開始就有大批信眾著冒著低溫漏夜排隊。圖／民眾提供
由於拱天宮今天上午起開放報名，昨夜開始就有大批信眾著冒著低溫漏夜排隊。圖／民眾提供
來自嘉義的李姓廚師今天上午搶到頭香，是第一位報名成功信眾，現場還與總幹事陳春發合影留念。記者吳傑沐／攝影
來自嘉義的李姓廚師今天上午搶到頭香，是第一位報名成功信眾，現場還與總幹事陳春發合影留念。記者吳傑沐／攝影

白沙屯媽祖 北港朝天宮

延伸閱讀

老宅咖啡店兼種子教室有巧思 媽祖路過也駐足

影／通車前先路跑！近8千人雙腳開箱國四豐潭段 媽祖、頑皮豹也來參一腳

白沙屯媽祖今午擲筊進香期程 正月22日出發全程9天8夜

五結鄉媽祖走尪恢復舉辦 2月4日「眾神護台灣」

相關新聞

拱天宮媽祖徒步進香活動開放報名 現場出現爆量人潮

全國矚目的宗教盛事-苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香活動，今天上午起開放報名，現場湧現大批人潮；昨夜冷...

苑裡李綜合與台中榮總合作今揭牌 優化海線偏鄉醫療

為提升海線鄉親的醫療照護品質，讓民眾都能獲得完善的醫療與照顧，苗栗縣苑裡李綜合醫院與台中榮民總醫院今年簽訂醫療策略聯盟並...

桃園電子廠大火飄臭味 張善政急視察：開罰50到500萬

桃園市觀音區台光電子工廠昨晚9點45分傳出火警，現場燃燒丙酮、丁酮等物質，讓鄰近居民反胃想吐。市長張善政上午取消行程，趕...

大溪復興景點春節避塞車 交通管制疏導路線看這裡

農曆春節假期將至，桃園市大溪、復興區旅遊景點多，每年都是北部民眾春節踏青旅遊熱門去處，屢屢車多塞車，大溪警方今天上午表示...

小年夜到年初一 高虹安廟宇祈福發放開運小紅包

農曆年將至，新竹市府除由民政鄰里系統發放近18萬份春聯至全市各家戶或社區管委會，今也預告市長高虹安自小年夜到大年初一將展...

兔年迎春祈福 苗栗縣長鍾東錦初一、初二廟宇發福袋

兔年迎春，苗栗縣長鍾東錦預定大年初一（1月22日）及初二到寺廟，將與副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山、局處長參拜，祈求縣運昌隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。