苗栗獅潭協雲宮櫻花2月1日盛開 梅花先開好開滿

苗栗縣賞勝地獅潭鄉協雲宮，每年春節期間美不勝收，廟方估計今年要遲至2月1日盛開，不過，幾棵梅花目前開好開滿，不遠處的八角凸「苗獅梅園」新植180棵梅花，5年後花團錦簇可期。

獅潭鄉協雲宮周邊種植3000棵以上櫻花，花期經常在過年期間，吸引民眾上山走春祈福，今年協雲宮賞櫻步道，及附近八角凸觀景平台新近整修完工，兩處相距5、600公尺串連，成為新景點。

協雲宮櫻花目前零星開花，花開不到一成，管理委員會總幹事余欽榮說，今年春節時間較早，估計過年花開僅約二至三成，盛開約於2月1日左右，不過，周邊的幾棵梅花已經盛開，繁花似錦並飄散淡雅的香味，尤其山中不時籠罩白霧，霧裡賞花也是另種趣味。