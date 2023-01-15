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苗栗聖覺宮萬真法師送財神 香港導演麥大傑拍片記錄

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉聖覺宮主行法者萬真法師（左）今天主持送財神法會，導演麥大傑（右）拍攝記錄。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉聖覺宮主行法者萬真法師（左）今天主持送財神法會，導演麥大傑（右）拍攝記錄。記者范榮達／攝影

今天農曆12月24日民間信仰送財神的日子，苗栗縣公館鄉聖覺宮主行法者萬真法師主持法會，香港影視導演麥大傑因機緣，特地到場拍攝記錄，見證道教儀式。

麥大傑曾導演電影「妖獸都市」、電視「流星花園2」等片，今天到聖覺宮拍攝萬真法師主持送財神法會，農曆正月初5（國曆1月26日）接財神法會，他還要來拍。麥大傑說，他是天主教徒，2019年一次特殊機緣，因此拍攝送財神、接財神法會，影片會送給萬真法師。

值得一提是今天法會供神的「客家聖筊粄」新發明，國立聯合大學文創系及工業設計系學生跨系合作設計，獲得苗栗市嘉盛社區發展協會粄食研發團隊協助製作完成，供神時一正一反盛盤，象徵擲得聖筊。

聯大工業設計系副教授徐義權、學生張仲賢今天參加法會，表示客家粄有名，但從來沒有以筊杯造型製作，客家聖筊粄在校內創新比賽拿下第一，希望發展成文創商品。

香港導演麥大傑因機緣，今天到苗栗縣公館鄉聖覺宮拍攝萬真法師主持送財神法會。記者范榮達／攝影
香港導演麥大傑因機緣，今天到苗栗縣公館鄉聖覺宮拍攝萬真法師主持送財神法會。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉聖覺宮今天送財神法會，新發明「客家聖筊粄」供神。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉聖覺宮今天送財神法會，新發明「客家聖筊粄」供神。記者范榮達／攝影

法會 法師 苗栗縣

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