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年前宣導邀民眾同樂 桃園歲末揮毫迎新年

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「玉兔迎春賀新年2023歲末揮毫活動」。新埔國小太鼓校隊現場表演，揭開序幕。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「玉兔迎春賀新年2023歲末揮毫活動」。新埔國小太鼓校隊現場表演，揭開序幕。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「玉兔迎春賀新年2023歲末揮毫活動」，現場規畫豐富闖關遊戲及摸彩禮品廣邀民眾一起同樂，盼提升民眾反貪意識及犯罪防治知能以降低犯罪率，並讓人民能充分瞭解桃園市政府的願景與市政績效。

今日活動由新埔國小太鼓校隊，以氣勢磅礡的太鼓表演來揭開序幕，政風處除了請廉政志工隊準備相聲表演外，也邀請富林國小的布袋戲社團，將廉政精神透過劇本與人物角色來表演，提升民眾反貪意識並促進公部門行政透明化為民服務措施，要拚桃園善好，要堅守法治精神，進而打造桃園成為安全、宜居、文化和經濟並進的新都會。

主辦單位邀請桃園市府秘書長詹榮鋒、政風處長許志雲、地方稅務局長姚世昌、警察局代理主秘徐歆、聯合報發展部總監葉英豪等長官在活動中一同揮毫，寫出「玉」「兔」「迎」「新」「春」，祝福桃園市民在新的一年能夠為平安順遂。

地稅局現場鼓勵民眾使用雲端發票，利用統一發票兌獎App、設定載具歸戶及領獎帳戶，自動彙整發票及對獎，獎金24小時即時線上領取，節能減紙又便利。

警察局交通大隊、刑警大隊、少年婦幼大隊也表示，將加強重要節日安全維護工作，防範重大金融強盜、搶奪、竊盜等刑案發生，並加強春安防搶、防竊（扒）、防詐騙宣導， 加強取締酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速等重點違規行為，讓市民歡喜過新年。

桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「玉兔迎春賀新年2023歲末揮毫活動」。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「玉兔迎春賀新年2023歲末揮毫活動」。記者朱冠諭／攝影

桃園 警察

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