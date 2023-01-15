快訊

112學測社會／文字刁鑽、考題「去中國化」 補教估五標：學生易粗心

一張圖看天氣！周三回溫、小年夜再降 北台灣低探12度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市大安科技園區徵收卡關 議員憂產業聚落恐泡湯

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市八德區大安科技園區第一期計畫因徵收問題延宕，期限內若無法徵收完成恐停辦。記者陳右豪／攝影
桃園市八德區大安科技園區第一期計畫因徵收問題延宕，期限內若無法徵收完成恐停辦。記者陳右豪／攝影

桃園八德區大安科技園區一期計畫案原定前年底核定，但卻歷經3次展延，範圍還被腰斬，現在面臨停辦，引發民代擔憂。桃園市議員許家睿擔憂第一期都停辦了，第二期是否能順利推動，希望產業聚落的發展不要因此受阻。

許家睿指出，按地政局的報告，此計畫原定110年底核定，但因徵收問題，歷經3次展延，原訂開發計畫面積為9.5公頃，市府調整後變成5公頃，縮小後現在還是無法與其他地主取得共識，可能會面臨停辦。

許家睿表示，科技園區攸關八德區的就業機會以及產業聚落的發展，應該要持續推動。目前除了大安科技園區一期，市府也在鄰近規劃大安科技園區二期，面積達23公頃，是否能順利發展，實在令人擔憂。

地政局局長蔡金鐘表示，園區開發縮減後，還是遇到徵收問題，主因是以協議架構的方式徵收用地，地主覺得價格太低，而徵收的最後期限是2月5日，如果無法取得的話，這個案子就會停止辦理。

蔡金鐘說，目前他調查桃園境內也有其他產業園區有同樣情形發生。希望經發局再說明的時候，一定要強調是依照產創條例，透過「協議架構」來徵收土地，並不是「區段徵收」，地主還可以分配抵價地，避免土地價格被炒作，

經發局長張誠表示，產業發展園區的計畫，主要分為兩種公辦和私辦兩種形式，此案原本是鄰近的美超微科技公司原本想要擴廠，但遇到購地上的困難，才委由市府辦理，希望未來有機會發展成產業聚落。

張誠說，市府也一樣遇到購地上面的問題，所以此案才會期程才會延宕，加上美超微也已經在海外設廠，產創條例有規定開發的期限，如果期限內沒辦法順利徵收，此案應該會停辦。

桃園 區段徵收

相關新聞

竹市議員爆足球場花上億 草皮土壤有碎石還有紅火蟻

新竹市南寮運動公園先前是未規畫的河川浮覆地，經前市府林智堅團隊投入一億元規畫改造，打造標準足球場與多項運動休閒設施，但時...

苗栗聖覺宮萬真法師送財神 香港導演麥大傑拍片記錄

今天農曆12月24日民間信仰送財神的日子，苗栗縣公館鄉聖覺宮主行法者萬真法師主持法會，香港影視導演麥大傑因機緣，特地到場...

桃市大安科技園區徵收卡關 議員憂產業聚落恐泡湯

桃園八德區大安科技園區一期計畫案原定前年底核定，但卻歷經3次展延，範圍還被腰斬，現在面臨停辦，引發民代擔憂。桃園市議員許...

苗栗竹南塑膠工廠大火PM2.5濃度飆高 環保局提醒民眾注意

苗栗縣竹南鎮2家塑膠工廠今天中午發生大火，目前持續灌救中，滾滾濃煙有異味，縣政府環保局在下風處監測，揮發性有機物濃度微量...

方便採買年貨 竹東仁愛停車場限時免費停5天

位於新竹縣竹東鎮仁愛路上的仁愛立體停車場，雖尚未正式啟用，不過竹東鎮公所考量年前前往中央市場採買年貨的人潮實在龐大，決定...

台66國1平鎮匝道22日起封閉3天 警宣導交管避春節塞車

農曆春節連假將至，桃園市平鎮分局預估出遊人潮湧現，今天上午公告本月22日至24日的0至上午12時，封閉台66線18公里匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。