桃市大安科技園區徵收卡關 議員憂產業聚落恐泡湯

桃園八德區大安科技園區一期計畫案原定前年底核定，但卻歷經3次展延，範圍還被腰斬，現在面臨停辦，引發民代擔憂。桃園市議員許家睿擔憂第一期都停辦了，第二期是否能順利推動，希望產業聚落的發展不要因此受阻。

許家睿指出，按地政局的報告，此計畫原定110年底核定，但因徵收問題，歷經3次展延，原訂開發計畫面積為9.5公頃，市府調整後變成5公頃，縮小後現在還是無法與其他地主取得共識，可能會面臨停辦。

許家睿表示，科技園區攸關八德區的就業機會以及產業聚落的發展，應該要持續推動。目前除了大安科技園區一期，市府也在鄰近規劃大安科技園區二期，面積達23公頃，是否能順利發展，實在令人擔憂。

地政局局長蔡金鐘表示，園區開發縮減後，還是遇到徵收問題，主因是以協議架構的方式徵收用地，地主覺得價格太低，而徵收的最後期限是2月5日，如果無法取得的話，這個案子就會停止辦理。

蔡金鐘說，目前他調查桃園境內也有其他產業園區有同樣情形發生。希望經發局再說明的時候，一定要強調是依照產創條例，透過「協議架構」來徵收土地，並不是「區段徵收」，地主還可以分配抵價地，避免土地價格被炒作，

經發局長張誠表示，產業發展園區的計畫，主要分為兩種公辦和私辦兩種形式，此案原本是鄰近的美超微科技公司原本想要擴廠，但遇到購地上的困難，才委由市府辦理，希望未來有機會發展成產業聚落。

張誠說，市府也一樣遇到購地上面的問題，所以此案才會期程才會延宕，加上美超微也已經在海外設廠，產創條例有規定開發的期限，如果期限內沒辦法順利徵收，此案應該會停辦。