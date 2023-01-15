竹市議員爆足球場花上億　草皮土壤有碎石還有紅火蟻

新竹市南寮運動公園先前是未規畫的河川浮覆地，經前市府林智堅團隊投入一億元規畫改造，打造標準足球場與多項運動休閒設施，但時代力量新竹市議員林彥甫在臉書踢爆，2018年足球場改造完依然存在許多坑洞與碎石，甚至有紅火蟻的窩，連專業教練看過也不敢用，希望市長高虹安規畫重大公共工程時，須建立相關的品質把關機制。

對此，市府指出，足球場紅火蟻已經撲滅，目前該處已經沒有紅火蟻的蹤跡，會定期派員觀察，一旦再出現紅火蟻，除會豎立黃色紅火蟻蟻丘警示旗幟，也會調查來源是否為公園整建使用的土方。另外，足球場小碎石部分近日已派員勘查，既然已編列預算設置足球場，就要讓它恢復既有的功用，會盤點相關預算，對球場進行改善評估，逐步規畫解決紅火蟻、碎石、草皮問題。

林彥甫今天指出，南寮運動公園足球場於2018年11月啟用，當時市政府宣稱，公園內有首座標準足球場與多項運動休閒設施，可以滿足全齡市民的需求，是一座多元完整的運動園區。但隔年他找了專業的足球教練場勘，卻發現足球場地面凹凸不平，甚至還有許多坑洞，多處遍布0.5至1公分的碎石子，且草地品質也不適合足球比賽，甚至多處還有紅火蟻的窩。

林彥甫說，市府把原本荒廢的土地活化再利用值得肯定，但該足球場問題重重，自啟用後尚未進行過正規比賽，且從草皮到土壤都出現問題，有南寮足球場的前車之鑑，他呼籲高虹安市府在未來規畫重大公共工程時，須建立相關的品質把關機制，避免類似的問題再次發生，讓市民的血汗錢真正花在刀口上。