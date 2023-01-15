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方便採買年貨 竹東仁愛停車場限時免費停5天

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東仁愛停車場農曆年前限時開放，以紓解前往中央市場採買年貨的停車需求。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東仁愛停車場農曆年前限時開放，以紓解前往中央市場採買年貨的停車需求。記者巫鴻瑋／翻攝

位於新竹縣竹東鎮仁愛路上的仁愛立體停車場，雖尚未正式啟用，不過竹東鎮公所考量年前前往中央市場採買年貨的人潮實在龐大，決定從明天起限時開放5天，開放停車場2、3樓停車空間供民眾免費停車，民眾停車採登記制，且禁止過夜停車。

鎮長郭遠彰表示，竹東中央市場是全台最大的客家市集，因此農曆年前勢必湧進大量購物、採買年貨的人潮，不過鄰近的信義立體停車場難以負荷，因此公所與仁愛立體停車場工程單位研議，除夕前5天開放部分樓層，提供給採買年貨臨停使用。

鎮公所主秘黃至銓說明，仁愛立體停車場5天限時開放，將從16日開放到20日，每天上午7點到下午3點，開放區域為停車場2樓及3樓停車空間，預計可提供約180格停車位供民眾使用。

黃至銓表示，5天限時開放期間全部免費，不過停車採登記制，民眾需要在擋風玻璃留下姓名、車號及聯絡電話才可停車，鎮公所將派員登記，且下午3點前必須將車輛駛離，期間不開放民眾過夜停車。

郭遠彰提醒，因工程尚在收尾階段，停車場區域仍然還是工區範圍內，民眾停車時仍需注意自身及車輛安全，公所已要求工程單位加強動線及安全標示，並指派人員交管；他說，雖5天臨時開放造成施工不便，但為了疏解春節停車問題，是必須的權宜措施，他感謝施工廠商的全力配合。

竹東仁愛立體停車場原訂前年完工，因疫情造成工程延宕，鎮公所預計今年農曆年後工程全數完成驗收就會啟用，2到6樓為停車空間，規畫有533格停車位，同時今年中旬量販商場也將在停車場1樓開幕。

停車場 年貨 疫情

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