台66國1平鎮匝道22日起封閉3天 警宣導交管避春節塞車
農曆春節連假將至，桃園市平鎮分局預估出遊人潮湧現，今天上午公告本月22日至24日的0至上午12時，封閉台66線18公里匯入國1平鎮系統交流道南下匝道，車輛改道， 為避免春節傳統市場、賣場及廟宇景點擁塞，警方上街宣導交通管制措施，避免春節交通壅塞和用路安全。
今年春節連假，為疏導南下返鄉及出遊車輛，平鎮警方表示，國1台66線匯入平鎮系統交流道南下匝道，自本月22日（初一）至24日（初三）每天0時至上午12時封閉，建議出遊車輛規畫替代道路行駛，台66線往觀音方向行駛至台61快速道接西濱道路南下、或在台66線中豐路交流道下南平路轉台1線南下；台66線往大溪方向，請在中豐路交流道轉台3線南下，避免陷車陣塞車。
平鎮警方表示，為維護春節期間交通順暢，警方將針對轄區易塞車、或酒駕的時段、路段加強交通管制及取締，在各大傳統市場、賣場及廟宇景點，春節期間執行易塞車路段交通疏導、取締及強力取締酒駕遏止酒後開車作為，透過上街宣導各項維護交通秩序措施，確保春節期間交通順暢和上路安全。
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