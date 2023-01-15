今年夏天到竹北東興圳賞百合 文化局擴大社區營造

新竹縣文化局日前在竹北市東興圳廣種台灣百合球莖，這種俗稱「打碗花」的台灣原生種百合，正好適合東興圳這樣有靠近水源的地方，最快今年夏天，就能賞盛開的百合，文化局也持續擴大東興圳社區營造，將再種植樟樹、櫸木等，更希望將東興圳營造成環境教育體驗基地。

縣長楊文科表示，台灣百合客語俗稱打碗花（海陸音daˊvonˊfaˋ ），源於客家長者口耳相傳，因為台灣百合生長於水源處附近，摘花會破壞環境生態，就好像打破賴以維生的碗一般，在東興圳水岸公園種植，不僅是適合台灣百合的生長環境，也別具意義。

文化局去年在東興圳啟動社區營造計畫，希望讓這條有著270年歷史的水圳，成為都會人們心中與在地的連結，除了舉辦講座、踏查等活動，也號召民眾種自己的花、自己的樹，發揚地方文化脈絡和價值意義，以台灣原生種和生物多樣性為2大目標，希望將東興圳營造為花鳥蟲蝶之家，四季有不同風景可欣賞。

文化局指出，社區營造計畫去年先完成第一波的灌木種植，在公三設置枯木堆作為昆蟲觀察箱，在綠41移植部分新竹縣總圖書館的基地樹木，設置手壓水泵，提升植栽養護效率。

為了讓更多竹北都會民眾認識台灣原生種植物，文化局今年再選擇以台灣百合和金針作為護坡植物推廣種植，還開放民眾參與，文化局長李安妤便指出，台灣百合種植活動一推出，報名立刻額滿，但更歡迎來不及報名的民眾加入「護花使者」行列，成為東興圳的植栽養護志工。

東興圳社造計畫由竹北或者書店執行，邀請「綠屋頂」朱幸一老師和「台灣百合工作室」駱明永老師規畫種植活動。

駱明永說，台灣百合強韌的生命力和適應性，從平地到海拔3000公尺的高山都可生長，台灣原生植物很少有這樣的特性，台灣百合曾在台灣遍地開花，但因開發、噴藥、割草等行為，影響台灣百合的生長族群，駱明永致力推廣台灣百合，期望能讓更多人認識、栽種，復育台灣百合。