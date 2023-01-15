新竹縣路邊停車費繳費 19日起擴增第三方支付服務家數

新竹縣路邊停車費為了更方便民眾繳費，將從 1月19日起，第三方支付業者將由現有7家，增加至13家，此外民眾仍可利用24 小時服務的超商代收，或電信業者及金融機構代扣繳，節省民眾繳費等待時間，且多元繳費支付方式提供民眾更多選擇。

新竹縣停車繳費合作第三方支付，未來13家將包含歐付寶、宏碁智通、FriDay理財+、全支付、富邦多媒體（MOMO）、悠遊付、一卡通、剛谷、麻吉行得通、橘子支付、拍付國際、街口支付及遠創智慧公司等。

竹縣府交旅處長游志祥表示，為提供縣民、外地遊客方便繳付停車費，將原本7間第三方行動支付業者，再增加6間業者，目前均完成簽約，未來更多的第三方支付選擇，民眾可利用自己常用的第三方支付繳交新竹縣路邊停車費。

新竹縣從2018年6月起，開始提供金融電信業者代扣繳停車費服務，民眾可透過電信帳單及金融機構代扣繳停車費，後續考量第三方支付可提高雙方交易安全性、公正性及可信賴性，也逐步開通的第三方支付繳費。