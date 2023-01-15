新竹縣東興圳種植百合球莖 預計夏天開花

新竹縣政府文化局日前在竹北市東興圳舉辦種植台灣百合球莖活動，縣府今天表示，預計今年夏天民眾就可欣賞百合開花姿態，讓環境更美好。

新竹縣政府發新聞稿表示，東興圳去年啟動社造計畫，號召民眾「種自己的花、自己的樹」，以「台灣原生種」和「生物多樣性」為2大目標，希望將東興圳營造為花鳥蟲蝶之家，四季有不同風景可欣賞。

竹縣府表示，東興圳社造計畫去年先完成第1波灌木種植，今年則選擇以台灣百合和金針作為護坡植物，後續也將種植樟樹、台灣櫸木、杜英等苗木，逐步營造東興圳成為環境教育體驗基地。

竹縣府表示，台灣百合強韌的生命力和適應性，曾在台灣遍地開花，從平地到海拔3000公尺的高山都可以生長，但因開發、噴藥、割草等行為，影響生長。

竹縣府指出，台灣百合大多生長於水源處附近，因此在東興圳水岸公園種植，不僅是適合台灣百合的生長環境，也具打造環境教育的意義。