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工程體檢前朝「鄉愿」？ 桃市府：絕無此事

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
昨日媒體批評桃園市長張善政檢驗前市長鄭文燦的重大建設不應該鄉愿，今日桃園市政府發表回應。圖／聯合報資料照
昨日媒體批評桃園市長張善政檢驗前市長鄭文燦的重大建設不應該鄉愿，今日桃園市政府發表回應。圖／聯合報資料照

桃園市長張善政於檢驗桃園市前市長鄭文燦任內的重大建設被批「鄉愿」，且由市立圖書館營運商前股東擔任文化局長，也被評觀感不佳。市府今回應說，重大建設及圖書館的部分都已在調查中，如有不法，會追究責任。

市府說明，市長張善政上任後，立即成立公共工程體檢委員會，由內政部前部長李鴻源擔任總召集人，針對平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所新建行政大樓與停車場、竹圍漁港遊艇碼頭等三項工程優先進行檢視，目前委員會已在調查中。

市府也澄清，絕無鄉愿，市府對於各項工程，一定會毋枉毋縱，逐一檢視，落實張善政為市民打造一個安心空間環境的承諾。除了上述三項工程，只要是外界有疑慮的工程，像是桃園市立圖書館新總館、運動中心，也在陸續調閱相關資料，只要有不法之處，一定會追究相關責任。

市府強調，工程品質攸關市民生活環境的安全與否，確保安全無虞是唯一堅持，更絕對不會有模糊空間，市府一定會本於毋枉毋縱的精神，態度不鄉愿、安全不讓步、品質不放水，標準只有一個，不會有一絲一毫妥協空間。

市府說，對於外界對各項工程安全與作業過程合法與否的關注，市府會顧及效率與周延性，各項工程案的調查，一旦有具體結果，會立刻向市民報告。

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