工程體檢前朝「鄉愿」？ 桃市府：絕無此事

桃園市長張善政於檢驗桃園市前市長鄭文燦任內的重大建設被批「鄉愿」，且由市立圖書館營運商前股東擔任文化局長，也被評觀感不佳。市府今回應說，重大建設及圖書館的部分都已在調查中，如有不法，會追究責任。

市府說明，市長張善政上任後，立即成立公共工程體檢委員會，由內政部前部長李鴻源擔任總召集人，針對平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所新建行政大樓與停車場、竹圍漁港遊艇碼頭等三項工程優先進行檢視，目前委員會已在調查中。

市府也澄清，絕無鄉愿，市府對於各項工程，一定會毋枉毋縱，逐一檢視，落實張善政為市民打造一個安心空間環境的承諾。除了上述三項工程，只要是外界有疑慮的工程，像是桃園市立圖書館新總館、運動中心，也在陸續調閱相關資料，只要有不法之處，一定會追究相關責任。

市府強調，工程品質攸關市民生活環境的安全與否，確保安全無虞是唯一堅持，更絕對不會有模糊空間，市府一定會本於毋枉毋縱的精神，態度不鄉愿、安全不讓步、品質不放水，標準只有一個，不會有一絲一毫妥協空間。

市府說，對於外界對各項工程安全與作業過程合法與否的關注，市府會顧及效率與周延性，各項工程案的調查，一旦有具體結果，會立刻向市民報告。