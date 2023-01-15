竹市風城美展開幕 高虹安：將活化公部門空間辦展

新竹市藝文界年度盛會、也是重要藝文交流平台「第21屆風城美展」今開展，市長高虹安說，許多藝文團體人士向她建議，竹市需要更多藝文空間，未來將與文化局盤點、研議，是否能釋出更多公部門大樓空間活化運用，讓藝術家們發揮。

市府今舉辦開幕記者會，高虹安也出席，並與現場藝術家一同持毛筆揮毫書寫「風城美展」春聯。

她說，風城美展自2002年開辦至今已歷經21年，本屆是首次在新竹241藝術空間展出，邀請眾多新竹地區藝術家齊聚，以豐富多元的創作形式帶來視覺饗宴，也讓民眾在春節期間有更多藝文陶冶及交流機會。

高虹安指出，今天有不少藝文發展界人士向她提出重要建言，期待竹市未來能有更多藝文空間，讓藝文團體加入參展，擴大市府對藝文的重視。她當下就與文化局交換意見，承諾未來會規畫盤點竹市更多公布門空間，除讓藝術家們參展，也希望讓公部門在民眾的印象中能增添更多色彩。

文化局指出，風城美展每年都邀請新竹在地傑出藝術家與新竹美展竹塹獎歷屆得主共同展出，許多藝術家即使移居外地仍心繫家鄉新竹，每年都排除萬難送件參展，讓風城美展一年比一年精采，每件展品都代表藝術家的創作成果。