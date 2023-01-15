快訊

求來新錢母 舊錢母怎處理？ 命理師：3大禁忌防破財

限時11天僅限這平台！LINE貼圖送隱藏版好康有眉角 教你10代幣買到貼圖

挨批撒幣救官位 蘇貞昌自比袁崇煥：虛心受教但不要歪曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「髒」車勿入！ 苗栗頭份永貞國小畫設空品區管制

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，縣府最近預告空氣品質維護區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，縣府最近預告空氣品質維護區。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，周邊道路1天超過200輛次柴油大貨車、大客車通過，縣府最近預告畫設空氣品質維護區管制「髒」車，地方人士大表歡迎，也將是全縣第二處空品區。

苗栗縣第一處空品區在長春石油化學公司苗栗廠及其主要道路宜春路，實施成效良好，永貞國小東邊鄰近頭份工業區，校門口永貞路（台13線）是往北竹南科學園區，往西國道3號及台61線西濱快速道路主要聯絡道路，環保局調查車流量每天柴油大客、貨車200輛次，及機車500輛次以上，因此選定永貞國小畫設空品區，保護師生呼吸道健康

縣府預告空品區草案，蒐集地方意見，再送環保署審查，期程約今年7月公告，管制範圍永貞路、永貞路與田寮路與永康街交叉口，田寮路與田寮路45巷交叉路口，管制對象出廠3年以上柴油大客車、大貨車，出廠5年以上燃油機車，柴油車若1年內未經縣市環保局排煙檢驗合格者，或燃油機車未完成年度排氣檢驗者，全時段禁止進入。

縣府環保局指出，長春空品區去年9月5日公告，統計環保署苗栗測站細懸浮微粒PM2.5濃度，從平均高值13.1，降至PM12.5，平均濃度降低每立方公尺0.7微克，長春16支感測器從平均高值20.4降至11.8，平均濃度減少8.6微克，且空氣品質指標都是每立方公尺50微克以下的「優良」等級。

長春空品區設有車牌辨識系統，至目前監控有1052輛柴油車不合管制規定，環保局通知檢驗排氣，6個月緩衝期至今年3月5日生效，違者依空氣汙染防制法告發，處500元至6萬元罰鍰，並得按次處罰至改善為止。

苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，縣府最近預告空氣品質維護區。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，縣府最近預告空氣品質維護區。記者范榮達／攝影

延伸閱讀

鍾東錦愛鄉行動獎助學金頒發 縣長任內將續捐薪資辦理

國3南下苗栗大山段重大車禍！駕駛自撞疑未繫安全帶彈出車外命危

桃園環保局攜手企業、里長送暖 資收個體業過好年

中南部位於下風處 全台19空品測站亮「橘燈」

相關新聞

桃園市又爆管！中壢2366戶無水可用 預計今晚8時恢復

桃園龍潭三坑抽水站本月7日爆管引發淹水後，中壢區昨又陸續有住戶無水可用，發現禍首又是水管破裂。台水公司表示，這次與7日爆...

「髒」車勿入！ 苗栗頭份永貞國小畫設空品區管制

苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，周邊道路1天超過200輛次柴油大貨車、大客車通過，縣府最近預告畫設空氣品質維護區管制「髒...

大湖草莓紅了 苗栗縣衛生局抽驗全合格掛保證

苗栗縣大湖草莓產季，苗栗縣政府衛生局公布抽驗中盤商、販售端23件，檢驗全數符合規定，另公布7家稽查評核優良草莓相關食品業...

桃園又爆管 中壢逾2千戶停水

桃園市南區自來水爆管意外一波未平一波又起，龍潭三坑抽水站本月7日爆管衍生淹水賠償爭議，有2戶災損嚴重初估百萬，得等到過年...

桃竹苗梅花正美 多地接力綻放

又到了梅花季節，桃竹苗地區不少賞梅勝地，桃園市復興區角板山梅花花開5成，預計農曆春節盛放，民眾若不想跑到山上，也可到石門...

角板山遊客中心 籌設原民文化館

桃園復興角板山梅花綻放，但遊客上山賞梅卻發現角板山行館內遊客中心與客家餐廳已無營運，場館空蕩蕩一片。桃市風景管理處說明，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。