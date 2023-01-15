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「髒」車勿入！ 苗栗頭份永貞國小畫設空品區管制
苗栗縣頭份市永貞國小鄰近工業區，周邊道路1天超過200輛次柴油大貨車、大客車通過，縣府最近預告畫設空氣品質維護區管制「髒」車，地方人士大表歡迎，也將是全縣第二處空品區。
苗栗縣第一處空品區在長春石油化學公司苗栗廠及其主要道路宜春路，實施成效良好，永貞國小東邊鄰近頭份工業區，校門口永貞路（台13線）是往北竹南科學園區，往西國道3號及台61線西濱快速道路主要聯絡道路，環保局調查車流量每天柴油大客、貨車200輛次，及機車500輛次以上，因此選定永貞國小畫設空品區，保護師生呼吸道健康
縣府預告空品區草案，蒐集地方意見，再送環保署審查，期程約今年7月公告，管制範圍永貞路、永貞路與田寮路與永康街交叉口，田寮路與田寮路45巷交叉路口，管制對象出廠3年以上柴油大客車、大貨車，出廠5年以上燃油機車，柴油車若1年內未經縣市環保局排煙檢驗合格者，或燃油機車未完成年度排氣檢驗者，全時段禁止進入。
縣府環保局指出，長春空品區去年9月5日公告，統計環保署苗栗測站細懸浮微粒PM2.5濃度，從平均高值13.1，降至PM12.5，平均濃度降低每立方公尺0.7微克，長春16支感測器從平均高值20.4降至11.8，平均濃度減少8.6微克，且空氣品質指標都是每立方公尺50微克以下的「優良」等級。
長春空品區設有車牌辨識系統，至目前監控有1052輛柴油車不合管制規定，環保局通知檢驗排氣，6個月緩衝期至今年3月5日生效，違者依空氣汙染防制法告發，處500元至6萬元罰鍰，並得按次處罰至改善為止。
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