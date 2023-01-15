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大湖草莓紅了 苗栗縣衛生局抽驗全合格掛保證

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局抽驗大湖草莓中盤商、販售端23件，檢驗農藥殘留符合規定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府衛生局抽驗大湖草莓中盤商、販售端23件，檢驗農藥殘留符合規定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖草莓產季，苗栗縣政府衛生局公布抽驗中盤商、販售端23件，檢驗全數符合規定，另公布7家稽查評核優良草莓相關食品業者名單，「從農場到餐桌」把關提供參考。

大湖鄉種植草莓約400公頃，有「草莓王國」之稱，因去年11月出現高溫異常，枯葉病及痿凋病影響局部草莓園，多數草莓還是健康，可以供採摘，大湖鄉民代表陳增堭今年種了2600株香水草莓，種出直徑約5公分的大草莓，他說，大湖草莓品質不錯，歡迎來大湖採草莓觀光旅遊。

縣府衛生局共抽驗大湖草莓中盤商、販售端23件，檢驗380項農藥殘留，結果全數符合規定，衛生局指出，除了透過縣府農業處田間採樣檢驗，及鼓勵農民自主送驗，衛生局也會隨機針對市售草莓農藥殘留抽驗把關，建議食用草莓前，先浸泡、流水清洗、去除蒂頭，採得開心，吃得放心。

衛生局辦理食品衛生管理分級評核，特別針對客庄浪漫大道台3線沿途草莓相關食品業者，依食品良好衛生規範準則（GHP）輔導評核，稽查重包括食品業者登錄、作業場所衛生管理、從業人員衛生管理、原料來源追溯與管理、產品責任險等，並鼓勵業者選擇農藥檢驗合格供應商，實踐「從農場到餐桌」的理念。

稽查23家，包括12家中西餐廳、2家甜點咖啡廳、5家早餐店、2家烘焙業，其他餐飲業2家，評核結果3家優等名單，鄉村客棧、巧克力夢想館（巧克力雲莊）、好農村客家美食廣場；4家良等名單， 雲也居、 重光食品行、來客鍋、石門客棧。

苗栗縣大湖草莓產季，農友陳增瑝種出杯口大的草莓。圖／陳增堭提供
苗栗縣大湖草莓產季，農友陳增瑝種出杯口大的草莓。圖／陳增堭提供
苗栗縣政府衛生局啟動稽查台3線沿途草莓相關食品業者23家，為消費者健康安全把關。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府衛生局啟動稽查台3線沿途草莓相關食品業者23家，為消費者健康安全把關。圖／苗栗縣政府提供

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