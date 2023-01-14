桃園市桃園區公所寒冬送暖 1732弱勢家庭受惠

桃園市桃園區公所今天舉辦年度寒冬送暖愛心關懷活動，提供桃園區694戶特境兒少家庭，及1038戶中低收入戶，每戶家庭可領取禮券500元、白米、素蠔油、麵條、洗衣精、衛生紙等民生物資，合計1732戶弱勢家庭受惠。

桃園市副市長王明鉅也到場了解送暖關懷，區公所表示，寒冬送暖是配合中央與市府的各項福利政策，落實對弱勢族群的照顧，結合民間的力量募集物資，共同舉辦寒冬送暖愛心關懷的公益活動，將各界捐贈物資傳遞給需要的族群，讓他們接收到社會大眾滿滿的溫暖與支持。