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桃園市桃園區公所寒冬送暖 1732弱勢家庭受惠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方也到區公所外宣導防詐騙和有獎搶答，吸引不少排隊領物資的民眾注意聽和答題。記者鄭國樑／攝影
警方也到區公所外宣導防詐騙和有獎搶答，吸引不少排隊領物資的民眾注意聽和答題。記者鄭國樑／攝影

桃園市桃園區公所今天舉辦年度寒冬送暖愛心關懷活動，提供桃園區694戶特境兒少家庭，及1038戶中低收入戶，每戶家庭可領取禮券500元、白米、素蠔油、麵條、洗衣精、衛生紙等民生物資，合計1732戶弱勢家庭受惠。

桃園市副市長王明鉅也到場了解送暖關懷，區公所表示，寒冬送暖是配合中央與市府的各項福利政策，落實對弱勢族群的照顧，結合民間的力量募集物資，共同舉辦寒冬送暖愛心關懷的公益活動，將各界捐贈物資傳遞給需要的族群，讓他們接收到社會大眾滿滿的溫暖與支持。

今年共襄盛舉的慈善團體和善心人士，包括大和開發建設公司何溪明董事長、桃園千杯聯盟、億瓏車業、誠鷹特勤保全、誠鷹公寓大廈管理維護公司、超愛家+生鮮農產公司、販雞爺雜貨舖、連盛塑膠等企業參與。

桃園區公所上午9點過後民眾排隊領關懷物資。記者鄭國樑／攝影
桃園區公所上午9點過後民眾排隊領關懷物資。記者鄭國樑／攝影

桃園 愛心 衛生紙

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