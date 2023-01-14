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桃園市又爆管！中壢2366戶無水可用 預計這時才能恢復

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桃園市又爆管！中壢2366戶無水可用 預計今晚8時恢復

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
五權里長謝炎浩表示，12日發現路面上有積水，向相關單位通報，台水今緊急搶修。圖／謝炎浩提供
五權里長謝炎浩表示，12日發現路面上有積水，向相關單位通報，台水今緊急搶修。圖／謝炎浩提供

桃園龍潭三坑抽水站本月7日爆管引發淹水後，中壢區昨又陸續有住戶無水可用，發現禍首又是水管破裂。台水公司表示，這次與7日爆管事件無關，今緊急停水搶修，導致2366戶停水，預計今晚8時恢復供水。

中壢區五權里長謝炎浩12日發現五族二街上的道路有滲水，昨天再接獲五族二街、正光街、正安街等住戶反映2樓以上無水可用情形，便通爆水管破裂時的漏水影片。

台水公司當時回應，有加壓供應該區的自來水，研判大量自來水向路面下滲透中，因上午搶修另一處路基掏空，情形更嚴重，今日針對五權里水管爆裂搶修。

桃市府經發局表示，台水公司檢測發現，因水管破裂導致周邊水壓低，但與龍潭爆管事件無直接關係；謝炎浩說，有住戶家中未安裝加壓馬達，導致2樓以上無水可用情形。

台水第二管理處也回應，搶修自來水延管，下午4時起中壢區五權里、平鎮區復旦里、復興里暫時停水，預計今晚8時可恢復供水。

經發局長張誠表示，桃園很多地方管線使用超過40年，近期地震頻繁，可能因此導致地下水管破裂，多處滲漏水，甚至掏空路基，影響交通安全。

對此，市府要求自來水公司先朝2個方向優化，首先是緊急遮斷閥的設置，將災損控制在一定範圍內；其次則是間接加壓設備觀念的建立，因民間高樓層房舍無低處水塔或間接加壓設備，若遇供水吃緊，即使自來水公司提供合乎標準的「低」水壓，但無法滿足頂樓水塔，以致無水可用。

張誠說，市府已請民政局啟動區公所系統，主動探詢各區各里，是否仍有供水不穩定需求，未來市府也會在不影響消防勤務前提下，先調派消防水車支援里長，並聯絡水公司派員搶修。

桃園五權里五族二街自來水管線破裂，台水今緊急停水修管線，2366戶受影響，預計今晚8時恢復供水。圖／謝炎浩提供
桃園五權里五族二街自來水管線破裂，台水今緊急停水修管線，2366戶受影響，預計今晚8時恢復供水。圖／謝炎浩提供

停水 桃園 漏水

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