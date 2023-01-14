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桃園福利扶輪社與3502食品物資銀行 送暖5校經濟弱勢生

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
5校校長和國際3502扶輪合影，感謝扶輪社長期關懷學校弱勢。記者鄭國樑／攝影
5校校長和國際3502扶輪合影，感謝扶輪社長期關懷學校弱勢。記者鄭國樑／攝影

國際扶輪3502地區今天上午在桃園市大業國小舉辦3502食品物資銀行聯合捐贈貧寒典禮，負責主辦的福利扶輪社創社長黃裕隆表示，很榮幸在高志明Metal總監引薦下與3502食品物資銀行合作，也謝謝食品物資銀行柯明成主委的愛心長期贊助，給福利扶輪社機會共襄盛舉。

黃裕隆說，福利扶輪社去年9月9日授證成立，今天規畫的3502食品物資銀行社會服務，也是社團第1次主辦活動，希望藉由這次主辦的機會，除了讓社友寶眷們瞭解扶輪服務的精神，也更要讓大家認識3502食品物資銀行多年來熱心公益造福鄉里，幫助貧寒民眾的公益宗旨，希望拋磚引玉讓更多人士響應，透過購買食品、民生用品提供更多資源給食品銀行，幫助更多的桃園區清寒鄉親。感謝大家參與活動熱心支持，一定能將愛心發揮到最大的效益。

國際扶輪3502Metal總監高志明、助理總監莊元錠、助理秘書梁玉峰、3502食品物資銀行主委柯明成、獎助金主委游巧韻與受贈學校南崁高中校長陳家祥、大有國中校長林挺世、青溪國中校長沈亞丘、會稽國中校長黃金增、大業國小校長陳裕豐都出席，每位校長都感謝扶輪送暖。

陳家祥校長表示在學校還告訴學生「今天手心向上，以後出社會有能力，要像扶輪社一樣手心向下，幫助弱勢」，沈亞丘校長說學校第一次接受3502食品物資銀行送暖，家庭經濟弱勢的學生說校長很了不起的時候，她提醒學生是扶輪社關心他們，要感謝扶輪人，以後也要像扶輪社一樣延續善念和送暖。

3502扶輪10位桃園社團負責人、社友也到場觀禮與合影，景福社社長李應德、福德社社長林綋詰、福宏社社長林重吉、福豐社社長陳清政、福泉社社長藍榮進、航空城社社長鄭惠芳、

福崧社社長董至恒Dison、卓越社社長詹承勳，與福德扶輪社前社長張鈞喬協助輔導（IPP）成立福利扶輪社等人都到場。

國際扶輪3502總監與10會會長、受贈學校合影希望喚起更多團體送暖。記者鄭國樑／攝影
國際扶輪3502總監與10會會長、受贈學校合影希望喚起更多團體送暖。記者鄭國樑／攝影
國際3502扶輪成立食品物資銀行，關懷學校、社會經濟弱勢不間斷。記者鄭國樑／攝影
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