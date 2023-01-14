過年前夕血庫告急 竹縣消防猛男號召捐熱血送火鍋券

年關將近但血庫告急，新竹縣政府消防局今天辦捐血活動，除了以消防猛男為主角製作超吸睛海報外，同時祭出捐血送吃到飽火鍋券方式，刺激更多民眾一起捐出熱血做愛心。縣府消防局局長陳中振説，這是連續5年在消防節前夕辦理捐血活動，每年都吸引超過300人熱情參與，去年1天就募集543袋熱血，創下消防局歷年紀錄，期待今年再創佳績。

消防局捐血活動今年首次分2個場地同時辦理，竹北千葉火鍋店捐血車前熱鬧滾滾，擠滿大批排隊等候捐血的人潮，有民眾表示臨時起意，也有人坦言是衝著消防局猛男海報慕名而來。

另一頭，竹北消防分隊捐血點，上午8時不到就已擠進滿滿穿著紅色工作服的消防員及義消、救護義消及婦宣等待捐血做公益；消防局長陳中振也帶頭挽袖捐血，縣議員蔡志環也特地「備血」前來，她說自己平常就有捐血習慣，過去曾因子宮外孕大失血，當時輸了大量的血，感念默默付出的捐血人，從那之後都會定期捐血。

陳中振說，這次捐血活動感謝新竹縣消防工程器材商業同業公會、千葉火鍋、新竹縣義消獅子會、新竹縣公務人員協會以及新豐慈航太子宮共同贊助，捐血250cc就送1張千葉火鍋招待券，捐血500cc者再加送1張千葉火鍋半價券和鼎盛十里168元抵用券。