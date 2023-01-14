清大「梅園」梅花雪白怒放 綠繡眼驚喜隱身梅花林間

國立清華大學梅園是新竹市知名的賞梅勝地，近日天氣回暖，校方發現梅園的梅花花況突然大綻放，還有一群綠繡眼也飛至梅園作客，不少師生在雪白的梅花樹間發現綠繡眼身影，格外驚喜。校方預估，梅園花況約開4成，預估花期將一路開到1月底。

清大指出，「梅園」是清華大學在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹紀念梅校長，取名「梅園」。梅園栽種300多棵的梅樹，每年一月間春寒時節，整座梅園梅花怒放、清香飄送，成為新竹地區賞梅的絕佳勝地。

校方也從梅園入口到陵墓的步道兩旁，各種有一排龍柏，現已蔚然成林。由於梅園位在校園高處，從梅園平台俯瞰，可俯瞰清華校園。梅花象徵著高潔、堅毅不拔的傲骨精神，除是清大的校花，每年清大人獨有的梅竹賽「祭梅」儀式更是清大傳統慣例。

隨著梅花季到來，清大梅園的梅花也已經盛開，校方發現有幾棵梅花樹已經呈現滿開的狀態，隨著微風徐徐，梅花清香迎面撲來；不少喜愛攝影的同學、校友紛紛到梅園拍下期間限定美景，校方也巧思布置「清華賞梅趣」打卡點，歡迎民眾來漫步賞梅。