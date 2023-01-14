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鍾東錦奢華座車惹議 律師：若用於私人有圖利問題

中央社／ 苗栗縣14日電
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影
苗栗縣長鍾東錦。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影

苗栗縣長鍾東錦使用奢華座車遭議員質疑不符規定。律師黃帝穎表示，即使車輛是無償獲贈，仍須每年編列預算支付維修、保養及油耗費，將公帑用於私人就有圖利問題。

苗栗縣議員曾玟學今天接受中央社記者電話訪問說，公務車都有清楚規範，首長用車採購限制為新台幣132萬及排氣量2500cc以下，就是希望首長不要奢華舖張，但鍾東錦的座車Lexus LM 300h官網要價520萬，是企業捐贈過戶為苗栗縣政府消防局的勤務車。

曾玟學表示，若這輛車司機、油錢、保養都是個人花費，大家管不著，但這輛車用的是公帑，他作為議員就有責任監督，需知道是什麼單位、人士捐贈，確認捐贈者與受贈者有無對價關係，才能避免官商勾結的可能。

黃帝穎今天在臉書（Facebook）發文表示，即使車輛是無償獲贈，消防局仍須每年編列預算支付車輛維修、保養及油耗費，豪華名車的開銷高於一般公務車，勢必增加公帑支出，消防局須說明核銷名目、金額是否符合規定，有無排擠其他救災設備養護經費，將公帑用於私人，就有圖利鍾東錦的問題。

苗栗縣消防局長匡夢麟接受中央社記者電訪表示，針對消防使用的特種車輛可以免徵進口關稅及貨物稅，但消防局獲贈的是完稅車，捐贈者相當低調，不願讓外界知道身分，也未設定車輛用途，已由鍾東錦徵調使用。

匡夢麟表示，消防局的車輛數沒有上限，老舊或損壞的車輛會依規定汰換，每年會編列保養、維護與使用等相關預算，他說，這輛車的使用及維護預算不會與其他車輛衝突，至於這輛車需要花費多少油料及維護費用，目前還不清楚。

苗栗縣政府政風處長王明朝接受中央社記者電訪表示，公務機關獲贈車輛有一定程序及規定，這輛車捐贈給消防局，若作為指揮官的救災指揮車，都有編列相關預算，「若真的有問題，中央主管機關一定會交辦追查」。

新竹市政府一名主計處人員告訴中央社記者，對於民眾捐贈的車輛，通常會依捐贈者的要求安排使用，例如車輛捐贈給消防局，就應使用於消防相關勤務較為妥適，「苗栗縣的情況，確實會讓社會觀感不佳」。

鍾東錦昨天在議會答詢時說，車輛是幾名好友在他當選後集資捐贈，同車除了他還有駕駛、秘書陪著跑行程，是以安全為主要考量，且車上液晶螢幕可連結手機，方便他隨時處理公務，而且沒花一毛公帑，「我坐那台車心安理得」，希望政治不要用惡意看待。

鍾東錦今天出席愛鄉行動獎助學金頒獎典禮後接受媒體聯訪表示，這輛座車完全合法，未用任何公帑，因此不再做相關回應。

鍾東錦

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