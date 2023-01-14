桃園龍潭抽水站爆管11受災戶已領賠償金 剩下7戶年前給付

桃園龍潭三坑抽水站本月7日爆管引發淹水賠償爭議，台水公司第二區管理處本月10日於三坑老街召開受災戶賠償協調會，目前共18戶，其中11戶災損較輕，昨日已付10萬元以下的賠償金，而剩下7戶中有2戶因災損嚴重初估百萬，若順利，預計19日前給付，否則嚴重2戶將先付20萬元預付金，不過其中1戶廚房仍無法使用，估計今年過年無法在家煮飯。

龍潭中正路三坑段一處自來水抽水站，7日上午輸送原水至淨水廠管線突然發生管線爆裂，大量自來水沖擊許多住戶家淹水，並造成多用戶停水。

台水二區處10日與受害居民開賠償協調會，賠償金額低於10萬元的受災戶13日就可獲得賠償金，昨天已給付給11戶，不過18戶受災戶中，剩下的7戶有的是資料不足，有的則為金額較龐大，不過昨天再調解也都達成協議。

台水二區處說，有5戶金額達10萬元以上，預計19日過年前可將賠償金給付給受災戶，不過其中2戶受損嚴重，賠償金額達百萬；其中一戶為民宅，因淹水面積範圍廣、又有許多泥沙淤積，受損較嚴重；而另一戶則為公司，存放許多外國進口商品，也因淹水毀損，損失不小。

台水二區處表示，2戶的金額龐大且部分資料仍在調解委員會中，若順利將可19日前完成撥款，若流程來不及則會先給付20萬元的預付金；三坑里長黃遠達其中一戶淤泥多，台水已緊急請清潔公司打掃完畢，可以住人，不過廚房嚴重受影響目前仍無法煮飯，估計無法在家煮飯過年。

議員徐玉樹指出，目前民眾賠償狀況順利，不過抽水站每天仍會發出噪音，附近居民擔心是否又有爆管危機，希望能將設備重新檢查更新保養，以免震動又連帶到管線，重演悲劇；黃遠達也說，目前都恢復得很好，唯獨抽水站民眾比較關心。

台水二區處回應，抽水站運作30多年，機器運作一直都會有聲音，是噪音見仁見智，不過目前都在安全範圍內，會再進一步檢視是否有異常。