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竹市內天后宮今辦慈善贈米活動 高虹安向鄉親拜早年

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市內天后宮今天舉辦慈善贈米活動，現場發放白米近5000斤給7個單位、150戶低收入戶，市長高虹安首度參與幫忙搬米。圖／市府提供
新竹市內天后宮今天舉辦慈善贈米活動，現場發放白米近5000斤給7個單位、150戶低收入戶，市長高虹安首度參與幫忙搬米。圖／市府提供

新竹市內天后宮今天舉辦慈善贈米活動，現場發放白米近5000斤給7個單位、150戶低收入戶。市長高虹安首度參與幫忙搬米給弱勢族群，她感謝內天后宮為地方帶來心靈安定力量，助弱行善不遺餘力，她也向現場志工、排隊等候領米的民眾拜早年。

高虹安表示，她看見天后宮林振森董事長慈善公益精神，讓大家願意協助幫忙社會上需要的族群，形成新竹市正面且善良的循環，今天親自來參與慈善贈米一同響應做慈善公益，同時也在反思如何在政府端讓社會福利政策更加完善。

高虹安說，針對新竹市有需要的族群，如弱勢家庭、低收入戶、獨居長者的社會福利政策，細節已與社會處盤點研議，將錢用在刀口上、把大家照顧好，才是所謂社會福利的精神，市民平平安安、健健康康也是她最大的責任。

「捐贈不是有錢人的專利，而是有心人的參與」內天后宮董事長林振森表示，感謝高虹安市長共同參與慈善贈米活動，相信在市長加持下，內天后宮的香火一定會更加鼎盛，活動希望讓社會感受到媽祖的溫暖以外，也期待拋磚引玉，吸引更多人響應。

民政處指出，新竹內天后宮原建於清乾隆13年，距今270多年歷史，與乾隆年間興建的長和宮、城隍廟皆為當時竹塹地區重要的信仰中心，1946年改建於現址，主祀天上聖母，另也奉祀文昌帝君與武財神爺神像。

民政處指出，新竹市內天后宮今天舉辦慈善贈米活動捐贈單位有伯大尼老人院、台灣省私立香園紀念教養院、珍珠社會福利服務協會、新苗教養院、新竹仁愛兒童之家、大鵬里里長辦公室、北埔弱勢團體共7處及低收入戶約150戶等，將近5000斤白米。

新竹市內天后宮今天舉辦慈善贈米活動，現場發放白米近5000斤給7個單位、150戶低收入戶，市長高虹安首度參與。圖／市府提供
新竹市內天后宮今天舉辦慈善贈米活動，現場發放白米近5000斤給7個單位、150戶低收入戶，市長高虹安首度參與。圖／市府提供

新竹 高虹安 天后宮

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