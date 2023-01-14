高虹安與家長會長座談 北市經驗擬推數位實驗高中

新竹市長高虹安今天趁假日首度與學生家長會長座談，針對多項教育議題交流，不少家長關心新竹市有無增辦高中可能？市府教育處觀察少子化趨勢仍在，但已相中建功高中旁機關用地可增加校舍，將全盤考量；高也說明正在聯繫北市，研擬在新竹市引入數位實驗高中學制，讓學習突破校舍校地等限制。

新竹市政府教育處今在育賢國中舉辦家長會長教育議題座談會，高虹安、教育處長童鳳嬌率教育處各業務科長出席，先針對各家長會長事先提出的50道問題回覆，提問涵蓋教師員額、性平事件處理、營養午餐、新增校舍班級與校園工程流標等多元面向。

不少家長關注學區畫分、增班增校等問題，尤其竹市高中是否有增辦可能？教育處說明少子化趨勢仍在，竹竹苗區學生10年來從1.8萬人減至1.4萬人，國立高中逐漸下調班級人數至35人，市府正努力與國立高中協調不要再調降，並持續評估市立高中現況。

教育處指出，111學年度建功高中新生核定8班、成德高中7班、香山高中4班，成德與香山仍有增班空間，若未來少子化趨緩，教育處會持續評估整體班級規模，研議是否改制或增設完全中學，另也相中建功高中旁機關用地可走都市計畫變更增加校舍等。

高虹安提出，台北市去年開辦數位實驗高中，是全國第一所以線上教育為主軸的公辦公營實驗學校，她也正在與北市府聯繫，希望新竹市也能參考引進數位實驗高中的學制，讓學生可突破校舍、校地等空間學習，成為全台第2所，並與台北市資源共享。

另針對包含新竹幼兒園等校園工程流標問題，高虹安表示，確實有些工程爭取到中央預算，遲遲未能成功發包，自己年初也簽了許多保留預算，後續將請立委協助，也提及公共工程應更公開透明，研議成立工程查核、體檢小組，加強外部專家監督機制。

「很多教育問題是長年累積的！」高虹安也說，上任3周以來有感若解決某單點問題，將造成另個單點問題，像是建案增加帶來城市發展，卻也衍生學區爆炸等情形，強調會按部就班處理，未來也研議結合人口預測梳理各項教育問題，達到就近入學目標。