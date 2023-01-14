鍾東錦愛鄉行動獎助學金頒發 縣長任內將續捐薪資辦理

苗栗縣長鍾東錦任職議長時每年捐出百萬元薪資頒發中港溪3鄉鎮市中小學生的獎助學金，今天第4度辦理捐助，頭份、三灣、南庄共有200名中小學生受惠，接任縣長後他將持續每年捐贈百萬元薪資協助學子教育，並希望結合企業擴及其他鄉鎮市學子，鼓勵大家在逆境中也要努力向學，迎接充滿希望的人生。

鍾東錦的「愛鄉行動獎助學金」計畫基於回饋鄉里、捐資興學的理念而發起，將他擔任議長期間的薪水400萬元，分為4年捐助3鄉鎮市的縣立高中、國中及國小優秀、清寒與弱勢家庭學生，受獎學生由各校推荐，每人5000元，獎助學金頒發迄今已第4年，總計幫助超過800名學生。

獎助學金頒贈典禮上午在頭份興華高中禮堂舉辦，20多所中小學的校長、受獎學生及扶輪社等地方人士齊聚一堂，鍾東錦與妻子陳美琦逐一頒贈獎助學金給孩子們，他強調教育是縣政推動最重要的一環，希望將多數資源挹注在教育，讓苗栗子弟藉由教育得到發展，社會充滿希望與愛心。

鍾東錦說，他生長在南庄的礦工家庭，讀國中時年年領獎學金的經驗，如今在社會立足並有所成就，為感念當年受助於人，所以秉持飲水思源初衷，有能力就回饋鄉里，期勉受獎學生秉持「知識就是力量」信念，在求學階段努力讀書，出社會後發揮所長，也希望大家把困境視為是人生歷練的養分，將來一定可改善自己和家人生活，為苗栗做出更大貢獻。