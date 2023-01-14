新竹林管處今招考「森林護管員」 比拚騎檔車、負重跑

新竹林區管理處今年再度招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員甄試，釋出5個職缺，月薪3萬1千元起跳。今天在新竹客運駕訓班舉行體能與術科測驗；32名考生同場比拚騎乘循環檔重型機車及負重20公斤跑走1500公尺，有23人順利通過，挺進明天筆試與口試最後廝殺。

新竹林管處指出，森林護管員薪資從3萬1130元至4萬6695元不等，工作包羅萬象有森林資源管理保護、植樹造林、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、工程測繪與監工等；有時為了查緝盜伐、盜獵須會同警方埋伏，或搶救森林火災，須組隊負重多日長程縱走。

由於早期的護管員陸續面臨屆齡退休，林務局各林區管理處近年持續招考森林護管員。新竹林管處今年釋出5名職缺，共33人報名甄試、審查後合格有32人，今天第一天術科測驗全數到考，男性24人、女性8人，最年輕者僅24歲、年齡最大為59歲。

前來參加甄試的考生有11人具有原住民身分，超過報考人數三分之一，包括泰雅族、太魯閣族、阿美族及布農族等。考生也臥虎藏龍，除了來自森林相關科系外，具備專長不盡相同，包含機械工程、護理、語言與傳播、資訊管理、化學等，層面廣泛。

新竹林管處今天展開一連2天的森林護管員甄試，今天先舉行體能與術科測驗，32名報名通過者有5人缺考，接著分別進行循環檔重型機車測驗項目包括鐵路平交道、交叉路、斑馬線、直線駕駛換檔等，體能測驗為負重20公斤跑走，測驗距離從去年1000公尺增1500公尺。

考量森林巡護工作的體能需求及男女性別先天體能差異，負重跑走測驗男性及格門檻為12分鐘，女性則為13分鐘30秒，今天測驗結果出爐，負重跑最快的男生成績為8分35秒、女生為9分27秒。今天有4人未能通過術科考試，23名考生將可參加明天筆試及口試。