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新竹林管處今招考「森林護管員」 比拚騎檔車、負重跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹林區管理處今年再度招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員甄試，考生們今天在新竹客運駕訓班舉行體能與術科測驗比拚騎乘循環檔重型機車、負重20公斤跑走1500公尺。圖／新竹林管處提供
新竹林區管理處今年再度招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員甄試，考生們今天在新竹客運駕訓班舉行體能與術科測驗比拚騎乘循環檔重型機車、負重20公斤跑走1500公尺。圖／新竹林管處提供

新竹林區管理處今年再度招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員甄試，釋出5個職缺，月薪3萬1千元起跳。今天在新竹客運駕訓班舉行體能與術科測驗；32名考生同場比拚騎乘循環檔重型機車及負重20公斤跑走1500公尺，有23人順利通過，挺進明天筆試與口試最後廝殺。

新竹林管處指出，森林護管員薪資從3萬1130元至4萬6695元不等，工作包羅萬象有森林資源管理保護、植樹造林、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、工程測繪與監工等；有時為了查緝盜伐、盜獵須會同警方埋伏，或搶救森林火災，須組隊負重多日長程縱走。

由於早期的護管員陸續面臨屆齡退休，林務局各林區管理處近年持續招考森林護管員。新竹林管處今年釋出5名職缺，共33人報名甄試、審查後合格有32人，今天第一天術科測驗全數到考，男性24人、女性8人，最年輕者僅24歲、年齡最大為59歲。

前來參加甄試的考生有11人具有原住民身分，超過報考人數三分之一，包括泰雅族、太魯閣族、阿美族及布農族等。考生也臥虎藏龍，除了來自森林相關科系外，具備專長不盡相同，包含機械工程、護理、語言與傳播、資訊管理、化學等，層面廣泛。

新竹林管處今天展開一連2天的森林護管員甄試，今天先舉行體能與術科測驗，32名報名通過者有5人缺考，接著分別進行循環檔重型機車測驗項目包括鐵路平交道、交叉路、斑馬線、直線駕駛換檔等，體能測驗為負重20公斤跑走，測驗距離從去年1000公尺增1500公尺。

考量森林巡護工作的體能需求及男女性別先天體能差異，負重跑走測驗男性及格門檻為12分鐘，女性則為13分鐘30秒，今天測驗結果出爐，負重跑最快的男生成績為8分35秒、女生為9分27秒。今天有4人未能通過術科考試，23名考生將可參加明天筆試及口試。

明天筆試科目包括作文及森林及自然保育相關專業科目，口試評分項目則包括儀態及表達能力、人格特質及應變能力、才識及工作適應性等。考試錄取名單1月16日上午10時於新竹林區管理處網站公告。錄取人員將給予為期一個月的專業與實務訓練。

新竹林區管理處今年再度招考有「森林護衛隊」之稱的森林護管員甄試，考生們今天在新竹客運駕訓班舉行體能與術科測驗比拚騎乘循環檔重型機車、負重20公斤跑走1500公尺。圖／新竹林管處提供
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