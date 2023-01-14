詐團圓特映會竹北登場 鄭朝方伴300市民看電影做公益

新竹縣竹北市長鄭朝方與鬼才導演葉天倫合作，他的音樂創作「髻鬃花」成為葉天倫賀歲新片「詐團圓」電影插曲；上任後市政推動除了拚經濟，更要注入藝文文化，鄭朝方特別爭取「詐團圓」在正式上映前，搶先到竹北首座影城舉辦特映會，同時邀請近300位市民和家扶中心的孩子免費看電影，公益愛心結合藝文推廣別具意義。

繼「雞排英雄」、「大稻埕」破億賀歲片後，葉天倫導演第三度執導的賀歲片「詐團圓」近期即將上映，昨晚舉辦了竹北市首場院線電影特映活動，葉天倫與劇組代表特地來到竹北與影迷們見面，鄭朝方並在映後致贈客家桔醬給導演，預祝電影票房長紅。

鄭朝方表示，他與葉天倫相識於10年前的微電影拍攝計畫，2年前再續前緣，用「髻鬃花」這首音樂創作與「詐團圓」合作，成為電影插曲，串流著客家文化軟實力輸出；作品拍攝因為疫情延宕2年，但也因此，更珍惜得來不易的「團圓」與合作機會。

鄭朝方說，這次特別邀請家扶中心協助的單親、隔代教養及弱勢經濟家庭等孩子們一起來看電影，透過欣賞笑中帶淚的賀歲片，陪伴他們提前感受年節溫馨。

導演葉天倫表示，賀歲片對他來說，是台灣很重要的文化，也是過年期間和全家大小的娛樂活動，因此，全體劇組每一個製作環節都全力以赴，要把最好的成果獻給觀眾，陪伴大家過好年。