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詐團圓特映會竹北登場 鄭朝方伴300市民看電影做公益

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市長鄭朝方（中）與鬼才導演葉天倫（左）合作，他的音樂創作「髻鬃花」成為葉天倫賀歲新片「詐團圓」電影插曲。圖／鄭朝方辦公室提供
新竹縣竹北市長鄭朝方（中）與鬼才導演葉天倫（左）合作，他的音樂創作「髻鬃花」成為葉天倫賀歲新片「詐團圓」電影插曲。圖／鄭朝方辦公室提供

新竹縣竹北市長鄭朝方與鬼才導演葉天倫合作，他的音樂創作「髻鬃花」成為葉天倫賀歲新片「詐團圓」電影插曲；上任後市政推動除了拚經濟，更要注入藝文文化，鄭朝方特別爭取「詐團圓」在正式上映前，搶先到竹北首座影城舉辦特映會，同時邀請近300位市民和家扶中心的孩子免費看電影，公益愛心結合藝文推廣別具意義。

繼「雞排英雄」、「大稻埕」破億賀歲片後，葉天倫導演第三度執導的賀歲片「詐團圓」近期即將上映，昨晚舉辦了竹北市首場院線電影特映活動，葉天倫與劇組代表特地來到竹北與影迷們見面，鄭朝方並在映後致贈客家桔醬給導演，預祝電影票房長紅。

鄭朝方表示，他與葉天倫相識於10年前的微電影拍攝計畫，2年前再續前緣，用「髻鬃花」這首音樂創作與「詐團圓」合作，成為電影插曲，串流著客家文化軟實力輸出；作品拍攝因為疫情延宕2年，但也因此，更珍惜得來不易的「團圓」與合作機會。

鄭朝方說，這次特別邀請家扶中心協助的單親、隔代教養及弱勢經濟家庭等孩子們一起來看電影，透過欣賞笑中帶淚的賀歲片，陪伴他們提前感受年節溫馨。

導演葉天倫表示，賀歲片對他來說，是台灣很重要的文化，也是過年期間和全家大小的娛樂活動，因此，全體劇組每一個製作環節都全力以赴，要把最好的成果獻給觀眾，陪伴大家過好年。

葉天倫說，很開心有機會在電影製作中與竹北市長合作，特映會結合公益與近300位市民和家扶中心孩子一起欣賞特別有意義，也希望更多人一起走進電影院，用行動支持國片。

竹北市長鄭朝方（後排右2）邀請家扶中心協助的單親、隔代教養及弱勢經濟家庭等孩子們一起看電影，陪伴他們提前感受年節溫馨。圖／鄭朝方辦公室提供
竹北市長鄭朝方（後排右2）邀請家扶中心協助的單親、隔代教養及弱勢經濟家庭等孩子們一起看電影，陪伴他們提前感受年節溫馨。圖／鄭朝方辦公室提供
竹北市長鄭朝方（前排左2）爭取「詐團圓」在正式上映前，搶先到竹北首座影城舉辦特映會，同時邀請近300位市民和家扶中心的孩子免費看電影。圖／鄭朝方辦公室提供
竹北市長鄭朝方（前排左2）爭取「詐團圓」在正式上映前，搶先到竹北首座影城舉辦特映會，同時邀請近300位市民和家扶中心的孩子免費看電影。圖／鄭朝方辦公室提供
竹北市長鄭朝方（左2）在映後致贈客家桔醬給導演葉天倫（右2），預祝電影票房長紅。圖／鄭朝方辦公室提供
竹北市長鄭朝方（左2）在映後致贈客家桔醬給導演葉天倫（右2），預祝電影票房長紅。圖／鄭朝方辦公室提供

微電影 鄭朝方 家扶中心

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