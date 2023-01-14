台南新港社地方文化館舉辦南瀛青溪新文藝學會創作聯展

台南市新市區公所今天在新港社地方文化館舉辦「南瀛藝起來-2023台南市南瀛青溪新文藝學會創作聯展」，展出學會50多名成員近30年來得意作品到2月18日。

「台南市南瀛青溪新文藝學會」民國82年成立，這次展出作品類別有西畫類油畫、壓克力畫、水彩及禪繞畫，水墨類重彩畫、工筆畫、嶺南畫派等。書法則有楷書、行書、行草、隸書、篆書等各字體的作品，另有攝影及雕塑等立體作品。

新市區長譚乃澄表示，這次集結了各式各樣不限題材、創作方式的藝術品60多件，為學會成立30周年寫下精彩豐富的一頁。