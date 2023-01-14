台南新港社地方文化館舉辦南瀛青溪新文藝學會創作聯展
台南市新市區公所今天在新港社地方文化館舉辦「南瀛藝起來-2023台南市南瀛青溪新文藝學會創作聯展」，展出學會50多名成員近30年來得意作品到2月18日。
「台南市南瀛青溪新文藝學會」民國82年成立，這次展出作品類別有西畫類油畫、壓克力畫、水彩及禪繞畫，水墨類重彩畫、工筆畫、嶺南畫派等。書法則有楷書、行書、行草、隸書、篆書等各字體的作品，另有攝影及雕塑等立體作品。
新市區長譚乃澄表示，這次集結了各式各樣不限題材、創作方式的藝術品60多件，為學會成立30周年寫下精彩豐富的一頁。
學會理事長蔡定憲指出，創作題材均經由創作者依個人生活經驗歷練，並經思考及心靈內化後，透過各種技法、肌理、色調、造型呈現作品精髓。聯展活動促進會員間情感交流，並彼此交換創作理念，激勵自我。
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