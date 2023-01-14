桃園捷運綠線工程再「讓地」臺4線南崁路段增人、車道

桃園市政府捷運工程局繼月初讓出捷運綠線市區部分空間改善交通後，今天上午表示，捷運綠線南崁路段高架工程進度順利，考量行人、汽機車駕駛人權益，已經在昨天完成退縮蘆竹區南崁路二段（臺4線）與富國路、長興路四段路口的圍籬，同時增設一左轉車道和讓出周邊車道、人行道空間。

捷工局說明，檢討捷運綠線高架工程和平面道路的連動以後，也在南崁路二段富國路至長興路之間劃設行人穿越線，與改善斜交路口行人穿越線，並增設綠舖人行道；南崁路二段與富國路口配合道路斜交，畫設行人穿越線，保障行人由南崁路二段東邊路口轉角，穿越富國路至西邊路口轉角。

捷工局長劉慶豐說，南崁路二段車輛右轉富國路原本受限道路斜交，容易衍生駕駛人視線死角，大型車輛因道路斜交更容易產生內輪差，民眾走在行人穿越線風險還是很高，捷工局為提高行人穿越線安全性，將原本配合道路斜交的行人穿越線，改善成與行車方向垂直，並劃設上面提到的標線型綠舖人行道，引導與保障行人穿越富國路後可安全通行至南崁路二段路口轉角，打造行人安全友善空間。

劉慶豐說明，前面提到圍籬退縮增設左轉車道的用意，在於能有效引導和緩解蘆竹區南崁路二段的車流，捷運高架橋梁已陸續完成中，施工所需的圍設範圍也同步滾動檢討還路於民。南崁路二段與富國路、長興路四段路口高架工程推展順利，日前評估原工區所需圍設範圍可以縮小，因此退縮往大園方向近路口50公尺的圍籬，才能增設左轉專用車道，引導並緩解部分車流。